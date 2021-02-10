  • 16°C
香港時間 : 2021210日 (三) 18:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

入主嘉里物流逾半股權 順豐控股王衛：乃屬深度合作並非收購

股樓投資 17:36 2021/02/10

分享：

順豐控股（深：002352）今日（10日）公布入主嘉里物流聯網有限公司（0636），以每股18.8元現金收購其9.31億股，涉及金額達到175.55億元，並獲取51.5%股權。

順豐控股董事長王衛出席記者會時表示，是次要約行動並非外界所指為「收購」，而是一個深度合作。他指，雙方早在三、四年時間已開始溝通，並對嘉理物流管理層有信心，形容未來管理形式是「共管」，並不是順豐全面管理。

對於是次要約要向獨立股東收購3.36億股，佔已發行股份約19％，他指現時仍存有一定的變數，強調成功與否視乎小股東是否配合和支持。

是次要約由三部分組成，首先由順豐以每股18.8元收購嘉里物流聯網的51.5%；其次是嘉里物流聯網向嘉里控股出售倉儲資產，總代價為135億元，並將大部分售後金額作特別息用途，為每股7.28元，同時嘉里物流聯網將向嘉里控股出售台灣所有業務，涉及金額約45.37億新台幣。

順豐控股首席戰略官陳飛指，是次合作可提高戰略高度，加上所提出的條件包括其要約價18.8元加特別股息之總額為每股26.08元，相信對小股東有一定的吸引力，並獲得絕大多數股東同意。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：潘曉豐

上一篇文章

【網民熱話】把祖傳手鐲轉贈母親　交往後不問自取100萬　女友：都已經訂婚了，甚麼妳的我的？

下一篇文章

【蘇民峰專訪】蘇民峰大談平、熱、寒命人 　適合做咩工？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【市區上車盤】不用10分鐘到港鐵站　近年先入伙　樓價「5字頭」有成交
【市區上車盤】不用10分鐘到港鐵站　近年先入伙　樓價「5字頭」有成交
【大行點睇】中金2月份行業首選股 新增12隻港股
【大行點睇】中金2月份行業首選股 新增12隻港股
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
緣份到了　自然買到　年青買家搵樓僅2日　成功440萬購市區鐵路盤
緣份到了　自然買到　年青買家搵樓僅2日　成功440萬購市區鐵路盤
【Bitcoin】比特幣續升曾突破28000美元　呢兩隻ETF可食升浪
【Bitcoin】比特幣續升曾突破28000美元　呢兩隻ETF可食升浪
「愛妻號」老公斥逾千萬買樓　當送老婆禮物
「愛妻號」老公斥逾千萬買樓　當送老婆禮物