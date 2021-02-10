入主嘉里物流逾半股權 順豐控股王衛：乃屬深度合作並非收購

順豐控股（深：002352）今日（10日）公布入主嘉里物流聯網有限公司（0636），以每股18.8元現金收購其9.31億股，涉及金額達到175.55億元，並獲取51.5%股權。

順豐控股董事長王衛出席記者會時表示，是次要約行動並非外界所指為「收購」，而是一個深度合作。他指，雙方早在三、四年時間已開始溝通，並對嘉理物流管理層有信心，形容未來管理形式是「共管」，並不是順豐全面管理。

對於是次要約要向獨立股東收購3.36億股，佔已發行股份約19％，他指現時仍存有一定的變數，強調成功與否視乎小股東是否配合和支持。

是次要約由三部分組成，首先由順豐以每股18.8元收購嘉里物流聯網的51.5%；其次是嘉里物流聯網向嘉里控股出售倉儲資產，總代價為135億元，並將大部分售後金額作特別息用途，為每股7.28元，同時嘉里物流聯網將向嘉里控股出售台灣所有業務，涉及金額約45.37億新台幣。

順豐控股首席戰略官陳飛指，是次合作可提高戰略高度，加上所提出的條件包括其要約價18.8元加特別股息之總額為每股26.08元，相信對小股東有一定的吸引力，並獲得絕大多數股東同意。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：潘曉豐