【不靠父幹】睇準屯門樓價低水　多年努力只為儲首期　終靠自己實力上車

香港樓價高企，不少買樓都要靠父母，惟有人堅持靠自己，一直努力工作，終成交買樓上車。中原陳耀堂說，雖然牛年將至，但買家入市意欲不減，不少上車客仍積極入市，其中屯門錦發大廈中層5室，實用面積296平方呎，已改成一房間隔，附有新淨及企理裝修，原叫價370萬元，終以358萬元易手，實用呎價12,095元。

他續說，買家為上車客，儲蓄多年，成功儲夠首期，故立即置業，又指買家心儀屯門擁基建優勢，樓價亦低水，故快速鎖定擇居區內，見上址裝修企理，位置方便，而且價錢吸引，迅速拍板承接。

資料顯示，原業主於2018年1月，以310萬元買入單位，一直自住，因需要換入大單位才賣樓，現帳面賺48萬元，物業期內升值15%。錦發大廈位於屯門新墟井財街9號，早於1979年12月開始入伙。錦發大廈共有1座，提供108個單位，實用面積由296平方呎起，至最大326平方呎。

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