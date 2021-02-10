【疫市營商】成衣商推口罩品牌　去年訂購量達5千萬

▲ 綜合紡織成衣公司聯業集團行政總裁李國權表示，enro的口罩產品共有6個尺寸，包括4款成人及2款兒童。

疫情持續，口罩成為大眾生活的必需品。除了即棄口罩外，不少生產商亦推出可重用口罩，減少浪費。綜合紡織成衣公司聯業集團於去年設獨立口罩品牌enro，推出可機洗口罩。其行政總裁李國權指出，口罩產品除了要符合測試標準外，亦要有足夠的尺寸選擇供客戶選擇。同時，品牌亦重視外觀設計，甚至推出客製化訂製口罩。

李國權表示，其公司以往主力從事代工生產（Original Equipment Manufacturer，OEM），口罩品牌則嘗試以原品牌生產（Original Brand Manufacturer，OBM）。

於1947年成立的聯業集團，多達8成的成品出口至美國。公司現於越南及泰國等5個國家設有製衣廠。李國權指出，去年3月開始構思生產口罩，但沒有銳意成立口罩品牌。「疫情初期口罩短缺，公司不得不思考並尋找方法去保護員工。即使當時時間緊迫，亦決定不會生產即棄口罩。」他指出，只要購買器材及材料，即可生產即棄口罩。而生產可重用口罩，則需要足夠的技術和人才去研發測試。

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李國權坦言，研發可重用口罩期間，坊間已有品牌推出可重用口罩，惟他認為，不應為急於推出產品，而犧牲產品的質素。他解釋，初時已成功研發可重複使用20次的口罩，但並未因此停止研發。「現時，品牌的口罩可重複使用100次，而口罩的細菌過濾效率亦獲多個認證。」他另透露，為了加快研究進程，決定購買測試儀器方便研發人員測試成效。

購測試儀器助研發 訂購量5千萬個

經過多個月的研發，於2020年下半年才推出口罩產品，並吸引美國等地的客戶訂購，訂購量多達5,000萬個。李國權認為，口罩產品除了抗菌功能外，尺寸和舒適度都是關鍵。「口罩外層具有抗水（water-repellent）功能，可阻擋飛沫但保持透氣度。而口罩的剪裁配合可調節的耳圈，讓用戶即使長時間佩戴也可保持舒適度。」其口罩產品共有6個尺寸（4款成人及2款兒童），足以適合全球95%的人口。

談及推出自家口罩品牌，李國權坦言，以往為免與客戶競爭，一直都未有以自家品牌形式推出產品。今次未見有客戶推出口罩產品，但踏前一步經營品牌卻並非易事。他指，品牌在短短兩個月內成立網店，並外聘公司協助處理客戶服務事宜。「礙於成本等考慮，品牌暫未打算開設實體店。買口罩只需知道尺寸，亦無需試戴亦可購買。」他另指，為經營品牌，除了招聘人手外，亦在內部調配人手。

他透露，品牌網站未來會增加多國語言，亦會推出客製化服務，讓客戶可自己決定口罩的外觀設計。更會在不同節日推出限定款式，如近日推出的情人節及農曆新年款，迎合市場需求。

記者：楊匡然