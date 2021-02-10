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【農曆新年】港人留港消費　有商場料人流生意按年升逾8%

商業 17:24 2021/02/10

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農曆新年將至，港人無法外遊下，商場有何策略吸引市民消費？（商場提供圖片）

農曆新年將至，新冠肺炎疫情為香港零售業帶來挑戰，不過港人無法外遊下，必然留港消費，能否帶動商場的生意？商場又有何策略吸引市民消費？

【農曆新年】太古廣場設賀年遊戲嬴獎品　消費回贈高達10%獎賞

【農曆新年】時代廣場新春市集　集10大本地品牌　過百款賀年潮物及美食

黃埔天地預計，新春期間整個商場人流及營業額，相比去年同期有8至10%升幅，雖然農曆新年仍要抗疫，但港人都會趁過年期間在家煮食或訂購外賣慶祝 ，相信會刺激飲食、食材、家居用品等生意。

太古地產旗下商場－太古廣場、太古城中心、東薈城名店倉聚焦於本地消費，太古地產副董事－零售業務(香港)邵婉儀則認為，零售業於短期內仍將面臨挑戰，期望零售業務將於疫情回穩後重回正軌。

商場推數碼化活動　吸客安心消費

疫情下市民更注重衛生，太古地產旗下商場推數碼化策略應對，如AR擴增實境醒獅賀新歲、掃描二維碼體驗Instagram濾鏡遊戲等，相信提供一個安全衛生的購物環境下，顧客能安心消費及娛樂。

為進一步帶動消費，商場趁新年假期推活動及優惠吸客，黃埔天地開設一些帶知名度的限定店，如卡通人物癲噹，相信能吸引年輕粉絲及其他顧客前來搜購有趣產品。太古地產旗下商場亦推出多項購物獎賞、泊車優惠、外賣折扣等。

【農曆新年】一文看清商場購物及餐飲優惠　網上年宵及花市最新消息（不斷更新）

記者：朱悅瀅

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