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【情緒有得傾@iM網欄】如何分辨    誰是人生理想伴侶？

名人薈萃 10:01 2021/02/12

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最近看到一篇文章，題為「人生伴侶的首要特質」。鑑於情人節將至，不妨在此與大家分享這篇有趣的文章，更樂意聽聽大家的想法。

優質伴侶的特質

優質伴侶應該具備什麼特質？不少愛情專家都會提到良好的溝通技巧、開放、尊重對方、以及同理心等等。毫無疑問這都是好東西，可惜卻不一定能夠造就快樂關係。文中提到關鍵在於雙方也擁有一顆慷慨的心：不是金錢上的慷慨、而是慷慨地付出時間給對方和身邊的人，慷慨地在任何時候也成為對方背後的支持，慷慨地接受大家的不同，慷慨地分擔家務，慷慨地尊重不同階層的人，慷慨地信任對方，慷慨地擁抱對方的夢想。

相信作者應該是過來人，才能夠寫出如此深刻到位的體會！筆者十分認同一段關係要快樂和長久，往往不會停留在物質的層次，個人修為以至帶動伴侶之間的互動尤其重要，這些因素會日積月累地塑造這段關係 ── 不論是建造或破壞，仍然不斷進行。

個人修為到底是什麼？

那麼何為「個人修為」？在這裏筆者並非談及佛學的人生感悟、智慧心得等哲理，因為本身絕對是門外漢。所提及的修為，無非是對自己有一定程度的了解、並且開放接受自己的好與壞。他們在生活經驗中透過不斷思考、自省逐漸建立出一些信念，這些信念是不輕易因著環境和人物所引致的壓力而有所動搖。此外，因為明白一己的底線，在大部分情況這一類人都不會勉強自己去取悅別人。

伴侶之間的互動

另一部分就是伴侶之間的互動：當遇上不如意的事情或挑戰時，不被情緒沖昏頭腦，說出令人難堪的話或做出不顧後果的事；反而仍能運用頭腦思考並不時自我反思，不但能夠克己，更免於將來後悔。說來容易，但是要行出來一點也不簡單，尤其當對方是自己親密的伴侶！試想在一段關係中，對方一次又一次挑戰自己的情緒底線時，要在混亂中釐清自己立場，還要繼續和對方保持聯繫，好讓自己有機會把立場說清楚。要把立場說清楚，重點並不在於改變對方的想法或態度，而是讓對方明白自己的信念和需要，怎樣消化這些信息和給什麼反應，那就是對方的選擇和責任。

筆者在過去十年，就是這樣不斷地操練自己，才發現每天也有進步的空間。但說也奇怪，感覺上自身的「老化速度」似乎慢了，不知道是否和「活得自在」有關？

作者_小明（吳小明）簡介：
小明是一位家庭治療師，對精神健康這課題一直有看法。眼見香港近年的動盪， 終於決心放下高薪厚職和跨國企業管理層的虛榮，自立門戶。運用博域家庭系統理論為個人及夫婦提供輔導服務。現為國際社家庭學院的教學團隊，定期開辦課程和工作坊。

Facebook 專頁：facebook.com/renewinstrength

 

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撰文 : 小明（吳小明）

欄名 : 情緒有得傾

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