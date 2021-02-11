【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】為健康行多一步 每日行多兩千步 你我都做得到

「願望要高，盡力努力做，願做到好，對我多鼓舞！看看我今天展身手，你會知得到，原來只須努力做，我都做得到！」

由細聽到大、到現在也會唱給兒子聽的兒歌《我都做得到》，簡單幾句由鄭國江老師所填的歌詞，無論係大人抑或是小朋友，都很有勉勵作用！無錯，今日就是要鼓勵大家行多幾步跑多幾步，大家都應該做得到！

自從智能手錶或智能手帶興起，不少朋友都會計算自己的每日步數，若果今天行的步數比平時多，例如達到一萬步的目標，就會增添滿足感，倍覺開心。有些智能手錶特別為用家度身訂造個人目標，你會看到當天需要消耗多少卡路里才能達標，這樣就會有種推動力，例如小弟智能手錶指明我要每天消耗970卡路里才達標，所以每天總要迫自己跑多一點，不達標的話，心情總會有一點失落。

▲ 只要按一按智能手錶，就能顯示今日行路的步數及總距離，十分方便。

▲ 為每日訂下燃燒卡路里的目標，倍添動力，小弟每日為消耗至少970卡路里而努力。

根據美國Harvard T.H. Chan School of Public Health的I-min Lee教授在2019年的研究指，日行一萬步雖然只不過是日本在60年代為了推銷萬步器的宣傳策略，但她在超過16,000名美國老年婦人的調查中發現，只要每日行大約4,400步，死亡率明顯較行路較少的人為低，若每日行7,500步，效果更為明顯，但再多些則沒有那麼顯著。總括而言，只要比平時行多2,000步，就可以更健康。然而，去年亦有另一個調查指即使行萬步，但體重亦有機會上升，每日做運動及節食更重要。

都市人生活繁忙，早年有調查指香港人每日平均只行4,000多步。對於平日經常跑步的朋友，要達到每天7,500步甚至一萬步一點也不難，只要跑大約五公里，就已經有6,000步左右，再加上平時行路的步程，隨時每天已經至少有15,000至20,000步甚至30,000步。所以我也經常鼓勵身邊的朋友跑步，即使你跑得再慢，跑三公里最多只佔你30分鐘，不論是上班前或放工後，抑或使用在家工作的午膳時間，只要抽出半小時去慢跑，就是這麼簡單。對於踏入中年而缺少運動的朋友，為了健康著想，小弟更加希望你可以踏出第一步，若能與朋友一起跑更佳，因為在互相交談的期間，跑步會更輕鬆，你會不知不覺地就跑了數公里，甚至連上斜的辛苦也不覺得是甚麼一回事。

▲ 雖然都市人生活繁忙，但抽出半小時做運動跑多兩步，也不是太難吧！

要行多一步其實很容易，取樓梯而棄扶手行人電梯或升降機，又或者若你坐鐵路、巴士或電車上下班，不妨早兩三個站下車，再踱步回家，這樣你每天步數就可以輕易增加一兩千步，甚至更多。要行多一點，一切在乎自己的選擇而已，只要你抽多一點時間就可以。

▲ 政府或公營機構亦不時在電梯或扶手電梯旁張貼宣傳，鼓勵大家行樓梯行多兩步。（圖片來源：衞生署衞生防護中心facebook專頁）

近年不少機構都以每日步數為綽頭去吸引大家行多步，例如有保險公司推出健康程式，若每天行夠指定步數，就可獲得每月保費折扣優惠，又或可以換取免費戲票等。就連著名跑錶品牌Garmin最近為了推廣旗下Sports的手機app，只要在在一至二月活動期間每日行多過6,000步，並維持至少30天，就可以兌換精美禮品，若累積達標40天，更可獲贈價值港幣300元的強強版禮品包，隨即吸引不少跑友包括小弟參與。

▲ Garmin為推廣旗下Sports的手機app，特別推出名為Let’s Move 2021 的活動，只要每天走路超過6,000步，並在活動期間達標至少30天，即可獲豐富禮物。

科技發展一日千里，要量度每日步數以至每日消耗的卡路里，只要一按手機或手錶就能輕鬆計算。我們更應珍惜科技發展所帶來的方便，鍛鍊一身健康體魄，這樣我們才能過得更開心更充實，不是嗎？

話咁快就踏入牛年，小弟在此祝大家身體健康，長跑長有，步步高升！

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，今年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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