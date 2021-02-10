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【半導體短缺】車用半導體持續短缺　或蔓延太陽能產業

科技 16:03 2021/02/10

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《華爾街日報》近日專欄文章更指出，車用晶片短缺的情況短期內無法解決，而晶片短缺情況或蔓延至太陽能產業。

近月半導體產業傳來短缺消息，雖然半導體晶片（內地稱芯片）大廠台積電，早在上月底已發表聲明指出，正重新調配產能，增加對全球汽車產業支持。華爾街日報近日專欄文章更指出，車用晶片短缺的情況短期內無法解決。

而晶片短缺情況或蔓延至太陽能產業，按Bloomberg報導，連太陽能產業領域Enphase Energy表示，遭遇來自半導體產能緊張情況影響，預估短缺狀況未來兩個月才能緩解。

＞＞＞傳蘋果夥台積電研發微型OLED 螢幕　用於穿戴式AR裝置

根據《華爾街日報》分析，車用晶片短缺的問題不僅是短期，更是長期問題。短期的問題來自疫情發生之際，車廠遭遇收入突然大幅下滑，取消零部件訂單，但當車市場回溫之際，卻碰上半導體產能都正全力應付單價最高產品，例如最新的iPhone用晶片及伺服器用的AI運算晶片等。

根據台積電所提供數字，車用晶片在去年第4季僅佔其整體收入約 3%，相比之下，智能電話用晶片就佔51%，而高效運算晶片亦佔31%。

此外，半導體產業的高資本集中的特性，也成了車用晶片供應的長期問題。由於半導體廠從建設到生產，至少需要兩年以上時間，加上廠房與設備的高資本支出，讓全球許多半導體公司選擇將晶片生產外判，如Renesas、NXP、Infineon –Cypress，三大半導體公司就佔車用晶片近8成的市佔，但三家公司皆將產能部分委託台積電代工。因此，全球車用控制核心部件約7成都在台積電生產。

另一方面，由於車用晶片單價低，多半仍採用8nm製程生產，因為製程老舊，設備難以取得，目前8nm晶圓用設備在二手市場的價格高企，對於擴充產能而言不太容易。

在《華爾街日報》分析指，車用晶片短缺情況，短期內難以解決，分析師亦預估，車用晶片缺貨狀況，要等到今年第三季後才能解決。

＞＞＞傳Twitter將於本年内推付費訂閱制　減低依賴廣告收入

責任編輯：李彥煒

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