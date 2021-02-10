【安心出行】新地商場掃「安心出行」可獲贈積分換禮品

▲ 新地於旗下商場當眼位置展示安心出行 二維碼，方便市民掃描。

本港疫情有紓緩跡象，新增確診個案逐步減少。新鴻基地產 （00016） 為鼓勵市民下載和使用「安心出行」流動應用程式，新地商場推獎勵活動，市民毋須在商場消費，只要在場內掃描「安心出行」二維碼，便可獲「ThePointbySHKP」積分，每人只可獲得獎賞一次。

進入政總人士需掃瞄「安心出行」【下一頁】

新地指，年三十（2月11日）開始至24日期間，「ThePointbySHKP」會員於新地旗下22個主要商場使用「安心出行」流動應用程式記錄個人行程後，到商場顧客服務中心向職員出示「出行記錄」頁面，毋須任何消費，可獲得「ThePointbySHKP」500積分。若市民未成為ThePoint會員，可即場免費登記成為新會員，並同時獲得500分迎新獎賞。

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使用戶外運動場所須用「安心出行」【下一頁】

新地旗下參與ThePoint商場綜合會員計劃的22個商場計有：觀塘APM、卓爾廣場、東港城、北角匯、HomeSquare、錦薈坊、上水廣場、新都會廣場、上水新都廣場、新蒲崗Mikiki、MOKO新世紀廣場、新城市廣場、將軍澳中心、天晉滙、大埔超級城、荃灣廣場、大埔新達廣場、Vcity、VWalk、WTC世貿中心、YOHOMALL及元朗廣場。

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編輯：陳韻妍