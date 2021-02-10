【北水基金】內地184隻北水新基金 年初至今吸資6385億元

▲ 今年內地有184隻公募新基金成立，吸金6千多億元。

內地公募基金仍搶推，截至本周二（2月9日），年初至今共有184隻基金成立及建倉，募資6385.74億元（人民幣，下同）。北水基金瞄準港股在環球熱錢湧港下，相對A股仍算低估值，遂積極布局港股，憧憬升市持續，搶發新年財。

春節後暫有71隻公募基金排隊上架

此外，即使長假過後，北水大舉南下似乎未有放緩跡象，據內地媒體指，春節後暫有71隻公募基金排隊上架，至今備戰啟動銷售已有57隻。單以長假後復市首周，即2月22日的全個星期，已有19隻新產品摩拳擦掌，窺準散戶的紅包行情，有更多閒錢入市買基金。

大行睇今年北水湧港額有幾多？可按下圖了解

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至於只論及短線成績，2月開局首周，共有34隻基金首發已募集767.21億元，明星基金的銷情仍火熱，開賣不久已達上限120億元，較其他產品一般以80億元封頂為多。不過，非理性瘋搶急降温，暫僅得3隻是「日光基」、一天售罄，相比1月多達28隻為少。

易方達藍籌精選基金剛公布，2月18日作第3度限購令，由5000元再驟降至2000元。這王牌產品曾於1月28日第2度作緊急限購，從10萬元急劈至5000元，惹北水散水疑雲，累港股由升轉跌。

另方面，26隻偏股型基金，平均吸資34.9億元，亦比上月的56.8億元驟縮40%。順帶一提，內地不少星級基金開始鬆綁，由閉門謝客變為可重新作申購，又或未再爭相大幅下調申購限額。近期放寬限購令的，最矚目是2020年冠軍基金、農銀滙理工業4.0混合基金，去年勁漲1.7倍，還有國壽及南方等產品。

早前多隻熱賣北水基金均「限購」【下一頁】

專家解讀為，內地短炒基金的火爆行情降溫，而主動式運作的權益類基金，投資經理亦伺機為春節及兩會行情，早作布局，冀為核心資產補充彈藥，主調看好科技、消費、及盈利順周期板塊、以至疫後估值修復的績優股。

分析認為，今輪北水湧港以互惠基金等機構大戶為主，跟2015年由散戶主導，爆買後即撤資不同，故預計南下資金的大水喉持續。恒指今天（2月10日）重上3萬，而外資大行料今年北水吸金由7000多億到3萬億港元，最樂觀是花旗銀行投資策略及環球策略部主管黃栢寧。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪