【樓市現象】黃埔花園業主趕移民 減價60萬急讓兩房戶 上車客見有筍貨即以780萬入市

樓市持續暢旺，藍籌屋苑仍是買家最愛的入市之選，多個屋苑成交量承接上月旺勢。其中位處港鐵黃埔站旁的黃埔花園，本月至今暫錄約5宗成交，交投氣氛不俗，平均實用呎價16,776元。

中原地產分行經理袁顯岸表示，分行最新促成屋苑2期15座中高層G室成交，單位實用面積466平方呎，為兩房間隔，望西南街景，業主因舉家移民才決定沽貨，上月初開價840萬元，期後調整至828萬元，現累減60萬元，以780萬元易手，折合實用呎價16738元。

【樓市現象】美孚新邨樓齡高但承接力奇高 長情業主持貨43年 670萬沽兩房 升幅驚為天人，詳見【下一頁】

新買家為同區上車客，見銀行估價可達800萬元，與業主議價後即拍板入市，成功上車。據悉，原業主於2007年7月以240萬元買入單位，持貨逾13年，現轉手賬面獲利540萬元離場，單位期內升值2.25倍。

【安達臣道新盤】安峯價單登場 一房折實最平792.9 華懋：市場期望開心價【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【低水屋苑】河畔住宅小社區上車樂園 行8分鐘到港鐵站 「4球幾」兩房單位最後召集，詳見【下一頁】

由和記黃埔屬下的地產公司發展的黃埔花園，於1985年至1991年間落成，是本港十大藍籌私人屋苑之一，設有88座，共10,431個住宅。屋苑鄰近港鐵黃埔站，也設有巴士總站，鄰近渡輪碼頭及紅磡海底隧道，往來港九新界十分方便和快捷。黃埔花園規模也十分龐大，除第6和第8期之大型購物商場外，每期均設有商場，多間商店和大型超級市場林立，貨品一應俱全。

【網民熱話】夫妻月入五萬 妻原計劃做全職媽媽 夫反對因想買車 妻嘆:男人真係咁鍾意車？，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍