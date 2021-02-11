【涼風有信Vincent@iM網欄】特首跑馬仔 什麼八字格局才能做特首？ 林鄭出年會否連任？

各位讀者好！祝大家年卅晚平平安安，快快樂樂，團團圓圓！

年卅晚，傳統上是做什麼的？其實要視乎鄉下習俗。筆者的母親是山東人，她那邊的家人每逢年三十晚都會聚首一堂包餃子。

我的外公外婆會放毫子同紅棗在餃子裏，吃中毫子即代表該年會發財。吃中紅棗，就會鴻運當頭。這個傳統我們屋企keep了幾十年。

其實傳統禮儀對一個民族來講好重要。

這是一個根，一種情感，提醒後人要飲水思源、慎終追遠，背後象徵的意義很大。所以筆者一向覺得好的傳統是一定要流傳下去，後人有義務發揚光大。

好啦，繼上一篇文章刊出之後，好多朋友問我，究竟林鄭會否連任？

筆者都預了，這個topic要橫跨幾篇文章先至講得完。

但在討論會否連任之前，不如我們先講下，八字上究竟需要具備什麼條件先有資格做香港特首？

這個就要看特區政府的八字。

1997年7月1日子時

香港政府屬牛，丁丑年出世，誕生於焱焱午火月，是一棵參天巨甲木。

這是一個幾「擇洗」的格局，因為木最怕被火燒，特區政府屬於「火燒木亅的身弱格局。所以不難發現香港回歸之後，不斷經歷風風雨雨：示威暴亂愈演愈烈，這些行為都屬火；科技難以推動，因為政府根本忌火。而回歸後屢屢有「冧樹」事件發生，越冧香港就越運滯，所以應該增撥資源畀樹木辦做事。

一字忌之曰「火亅！一句到尾，做香港特首八字必不能多火，亦必需要金水兩旺。

所以「庚申亅，「壬子亅等密碼，是必須具備的。

以上密碼有兩人是同時擁有的，就是唐唐及CY。他倆八字上旗鼓相當，所以當年特首選戰亦異常激烈、目不暇給，因為兩人都屬於香港特首的真命天子。最後唐唐敗在60歲逢沖，壬辰年伏吟運滯而出局。

林鄭自2017年勝出特首，是因為她走入「辛亥」金水大運十年，食神制殺加國印貴人，貴達九重天。但命格上，其實她不算好旺香港特區政府。

至於明年會否連任，我上一篇都提到，主要是看她今年的表現。今年她撞正三合官運，食神制煞，名聲大，雷咁響，管治能力極高，政府會重回強勢。似乎會有好表現。

其實幾年前我都有點傻傻地。我天真地覺得2022年選特首，該年林鄭流年不算標青，所以冇好上心的覺得她能連任。

但最近一位官場內的大佬提醒我，「要睇佢出年連唔連任，梗係睇佢今年表現啦！」我才恍然大悟。

總括而言，2021是林鄭的代表作之年。今年她會得到好大的功勞，既然有好表現，出年又點會唔參選？這是顯淺的道理。

所以下年特首跑馬仔，她的確是睇高一線，但至於連任過後，新一屆她又能否keep到表現坐穩她的位子呢？ 又有冇其他強敵同佢爭？這些我們下一篇再同大家探討。

祝大家年三十晚，甜甜蜜蜜，家好月圓！

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