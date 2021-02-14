【有「情」人@iM網欄】身體會說話（下）尋找安全感

「等等、等等，我突然間覺得頭暈暈咁，好難集中精神，周圍既聲音距離我好遠咁呀！」子薇緊閉雙眼，表現得很不自在。

我嘗試引導子薇尋找當下可以感受得到的安全感：「慢慢，我哋試吓留意、感受吓張梳化托住自己既感覺，背靠梳化既安穩感，雙腳著地踏實既感覺；慢慢，好似同個身體一齊呼吸咁，呼出之後，就會自然吸入妳所需要既，不用擔心，相信自己既節奏。」

當子薇提起過往被家人冤枉和傷害的種種回憶時，她的身體彷彿承受不了，又彷彿要和她一同表達冤屈，更彷彿想竭力制止她回憶痛苦。事實上，情緒和身體反應往往較我們的意識思考為誠實，時刻呈現出我們內心真實的一面。相反，意識思考就受制於我們一直以來植入或被植入的思想和價值觀：「我絕對唔應該煩到人！」、「始終都係一家人，嬲佢哋唔係好應該啫！」、「我太小氣喇，點可以同人計得咁清楚架！」、「應該無人會鍾意我呢類人囉！」、「佢咁可憐，點可以唔幫佢架！」先下刪幾百頁。這些片面而又抽離處境的思想和價值觀，往往會遏止我們去感受和表達真實的自己，令我們內在的需要不被看見、尊重和滿足，有時甚至會令我們成為別人的犧牲品，弄得一生傷痕纍纍。

在保密和安全的治療環境下，子薇開始勇敢地接觸自己的核心情緒，嘗試放下各種對意識思想的限制，對自己產生具療效作用的同理心，為忿怒、傷心和絶望配上字幕，讓她獨一無異的經歷重新得到聆聽和尊重。經過一段安全和信任的心理治療歷程之後，子薇的情緒機制慢慢恢復正常，身心變得一致 (congruent)，身體症狀減退，情緒漸趨穩定，思路亦變得清晰，不再被矛盾纏繞。雖然提起以往的人生，子薇仍然會嘆息搖頭，但她的身體和心靈也不再「莫名其妙」地擾攘了。

作者_Matthew Lee（李健祥）簡介： 天躍家庭醫學與輔導資深心理治療師，致力協助情緒病患者，除了處理病徵外，更著意引導他們去理解病徵背後所呈現的種種意義和生機。

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