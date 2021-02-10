【Bitcoin】摩通：Tesla買入比特幣太進取　料其他公司不會模仿

▲ 摩通策略師Nikolaos Panigirtzoglou則預計，由於比特幣價格波動性較高，料其他大型企業難以仿傚Tesla做法。

Tesla（美﹕TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）早前稱將豪斥15億美元買入比特幣（bitcoin），並宣佈接受比特幣作為支付方式，消息刺激比特幣本周價格大升，外界關注會否有其他企業效仿Tesla大手買入比特幣，進一步推高其價格。不過，摩通策略師Nikolaos Panigirtzoglou則預計，由於比特幣價格波動性較高，料其他大型企業難以模仿Tesla做法。

女股神Cathie Wood料比特幣可升多數倍，詳情可見【下一頁】

Nikolaos Panigirtzoglou解釋，比特幣價格波動性較高，即使公司只配置其中1%資產放在比特幣，均會令整體資產的波動性大幅提高，繼而影響投資風險。

他續指，一般而言，上市公司投資組合中，通常包括銀行存款、貨幣市場基金和短期債券，這些資產的年化波動率大約徘徊在1%左右，而比特幣的年化波動率為80%，Tesla買進比特幣是較為進取的做法。報道指，截至去年底，Tesla共持有190億美元現金，Tesla本周買入比特幣的資金，相當於8%現金。

RBC：Apple Wallet或發展加密幣交易所，詳情可看【下一頁】

加拿大銀行﹕蘋果或成為下一個投資比特幣的大型企業

不過，加拿大皇家銀行（RBC）則與摩通唱反調，指蘋果（美：AAPL）很有可能成為下一個投資比特幣的知名企業。該行分析師預計，若蘋果開放其電子錢包Apple Wallet進行虛擬貨幣交易，可以釋放數十億美元業務的價值。

相關文章：

【Bitcoin】女股神Cathie Wood升浪前已唱好比特幣 「構想遠大於蘋果或亞馬遜」

【Bitcoin】馬斯克身體力行撐比特幣、Tesla15億美元入市 專家質疑Tesla接受比特幣具支付風險（第二版）

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚