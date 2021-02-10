▲ 【異動股】大摩升康希諾生物目標價74% 指康希諾疫苗是發展中國家的可靠選擇

康希諾生物 （06185） 新冠病毒疫苗第三期臨床試測中期報告顯示，疫苗的總體保護率為65.7%，預防新冠重症病例方面的有效性為90.98%。券商摩根士丹利發表報告，指康希諾生物新冠疫苗後期臨床試驗數據積極，對發展中國家來說是可靠的選擇，只需接種一次，而且儲存沒有嚴格的溫度限制。

康希諾生物升越400關【下一頁】

大摩料，今年康希諾生物會在內地及海外市場各銷售1億劑疫苗，疫苗單價約15美元（約117港元）。康希諾生物現時產能約1000萬劑疫苗，大摩估計，康希諾生物今年中可新增2億至3億劑產能，預期涉及資本開支約5億至6億元人民幣。

因應康希諾疫苗的數據，大摩調高康希諾生物目標價74%至420元，評級「增持」。大摩相信，康希諾可能於數周內將疫苗申請上市，可能會在幾天內獲得批准。

康希諾生物發盈警，因疫苗研發投入增【下一頁】

康希諾保護率水平在國內其他候選疫苗中屬於中間位置，國藥集團的新冠疫苗被證明有效率為78%，而科興生物研發的疫苗在一項涉及高風險醫務人員的試驗中有效率為50.38%。西方競爭對手方面，輝瑞和Moderna Inc.疫苗的保護率約為95%。俄羅斯Sputnik V疫苗有效率為91.6%。阿斯利康公司疫苗兩種不同給藥方案的平均有效率為70%。根據世界領先的藥品監管機構和世界衛生組織的要求，疫苗必須具有至少50%的保護率才能被視為有效。

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編輯：陳韻妍