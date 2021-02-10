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【PS5斷貨】PlayStation5於2月26日開放新一輪預購抽籤 僅限會員參與

Hot Talk 15:07 2021/02/10

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PlayStation 5於2月26日開放新一輪預購抽籤。

Sony遊戲主機PlayStation 5（PS 5）全球賣斷貨，遊戲玩家「一機難求」。PlayStation HK最新宣佈，將於2月26日開放新一輪PlayStation Platinum Shop「網上預購PlayStation 5抽籤系統」，但僅供香港PlayStation Plus會員參加。

PlayStation HK此前已開放數輪抽籤，根據以往經驗，要參與網上預購抽籤，只需填妥參加表格，中籤後於指定時間內前往PlayStation Platinum Shop完成預購PS 5的手續。

疫情催生「宅經濟」，PS5、任天堂Switch等遊戲機均脫銷。索尼Sony去年11月在主要市場推出PlayStation 5，上季PlayStation5銷量達到450萬部，公司坦言產能難以趕上需求，預估至3月底銷量將超過760萬部。

索尼上季純利大增62%，請按【下一頁】

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編輯：陳健婷

 

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