英國王室被指秘密審查法案 禁查理斯領地居民購屋權

英國王室一般不會干預政治，但英女王捲入干政醜聞。英國《衛報》報道，英女王或查爾斯王子事先對約1,000多項法案作審查，才把法案交給英國國會作審議。據悉，英國王室事先審查其中3項法案，阻止於查理斯王子領土的居民購買房屋長達數十年。

衛報：英國王室曾秘密審查過千項法案 才交國會審議 【下一頁】

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《衛報》報道，王室審視的法案涵蓋多個範疇，包括從司法、社會保障、退休金、種族、食品政策及泊車費用等方面。報道指英國王室審查相關法案後，查理斯王子（Prince Charles）名下的康沃爾公爵領地（Duchy of Cornwall）獲得特別豁免。在領地居住的民眾只可租住而無法購買現正居住的寓所。

康沃爾公爵領地獲豁免的情況下，當地居民必須每年向查理斯王子支付租金，而查理斯王子可保留名下財產的穩定收入。居民無法購買房屋會面對不少困難，例如難以進行抵押貸款來支付所需費用。

衛報引述居住於查理斯領地的一名居民吉丁斯（Jane Giddins）指，她認為制度封建及不合時宜（feudal and anachronistic），僅令查理斯獲益。

但查理斯王子則拒絕回應，英國王室是否曾遊説英國政府，要求於其中三項法案中獲得豁免權。

責任編輯：鄭錦玲