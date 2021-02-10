【順豐拓版圖】王衛砵蘭街走水貨起家　金融風暴沙士成擴張契機、身家勝李嘉誠

▲ 順豐創辦人王衛罕有現身香港公開場合，其發跡史再引人注目

順豐控股（深：002352）宣布，作價175.5億元收購嘉里物流 （00636） 51.8%股權，並在近日在港提交順豐房託上市申請，擴大其綜合物流王國。順豐在香港資本市場活躍起來，一向在港低調的順豐創辦人王衛更罕有公開露面主持記者會，其傳奇發跡歷史再成為外界關注。

王衛持有順豐控股約6成股權或約27億股，順豐今日A股股價升停，見117.1元人民幣，王衛持股價值已達3162億元人民幣。以福布斯即時富豪排行榜，王衛身家達448億美元（約3,473億港元），在內地富豪排行第5，更勝香港首富李嘉誠即時估算身家351億美元。

順豐175億收購嘉里物流51.8%股權 順豐漲停、嘉里物流升6%，可見【下一頁】

順豐房託提交香港上市申請、傳集資23億元 王衛擔任主席，可見【下一頁】

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王衛行事較不少內地富豪低調，在年報、招股書都僅介紹他出生於1970年，為「順豐控股股份的創始人及實際控制人」，其餘常見事業發展、學歷簡介一律欠奉，市場對王衛的傳聞不少。

綜合市場傳聞，王衛被指內地出生，1970年代隨家人移居，但就讀至高中即投身社會，並曾回順德打工。

90年代借10萬創業

傳聞指，王衛於1993年從父親借取10萬元創辦順豐轉營粵港速遞，起初僅在砵蘭街租用數百平方呎地舖創業，並以中港跨境速遞起家，被部分人稱為「走水貨」。王衛與初期同事據稱每天工作15小時，背囊和拉篋帶貨穿梭中港，同時以低價、加盟店方式擴張，於回歸前後已佔據中港快遞業務龍頭。

1999年金融風暴期間，順豐發現加盟店經營水平參差，甚至同一時間另起爐灶建立自家業務，王衛一口氣轉回直營制，並在深圳設立總部，以高質素快遞。

王衛從零起步成為快遞龍頭，曾惹不同猜測，包括其個人成長階段大多時留在香港，在內地各省都能取得業務營運批准，對其背景有不同解讀，而以順豐控股在深交所借殼上市文件，王衛履歷列明他為中國國籍、無境外永久居留權，否定他是香港人的角色。

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2000年代包機經營空運

王衛發展另一爭議之處是融資、生意方式出手進取，常將物業或公司屢次抵押後再擴大規模。2003年沙士期間，不單成為阿里巴巴 （09988） 等電商行業的發展轉捩點，順豐當年借航空運價大跌之際，與揚子江快運簽下包機5架的協議，成為中國首間民營快遞公司，由陸運擴大至空運市場，也成為公司把握內地電商盛行的發展機會。

2016年，順豐控股在深交所借殼上市，營運上神秘色彩略退。王衛質押股份也浮於人前，最新資料顯示，王衛持股27億股順豐中，抵押股數達10.29億股，佔其持股38%，貨值逾1000億元。

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2010年代與阿里一度鬧爭議

王衛2017年曾與阿里巴巴陷入物流爭議，一度遭封殺，官方曾出言「勸和」，阿里巴巴其後加快與合作夥伴以「菜鳥網絡」建立自家智能物流版圖。

順豐當時已站穩陣腳，在倉儲、運輸運力都不斷擴大，在2018年，以372.6億元在湖北鄂州興建「順豐機場」，為內地首個民營企業擁有的自家機場，同年再以55億元人民幣購入跨國速遞巨頭DHL於內地、香港及澳門的供應鏈業務。

王衛雖被視為「工作狂」，但對員工工作回報、獎賞都是行內有名，在早年金融危機未有裁員，在最新入股嘉里物流也強調不會裁員，認為物流市場很大，所以雙方不會存在很大的業務重疊。王衛稱：

市場咁大，加大（員工）都來不及，仲點裁（員）？

從創辦順豐之初，王衛曾稱：「順豐的一綫收派員『才是最可愛的人』」。至2017年有月順豐快遞員被打，他在微信朋友圈霸氣表態「如果這事不追究到底，我不再配做順豐總裁」，都讓他在凝聚內部士氣同時，贏得外界一片叫好聲。

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編輯：麥德銘