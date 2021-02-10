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【異動股】恒大汽車發布3款新車型 帶動股價飆升近2成

股樓投資 15:39 2021/02/10

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恒大汽車（00708）今早在恒馳的微信公眾號發布一段短片，發布恒馳7、恒馳8、恒馳9三款車型。恒大汽車今日高開55.9元，較昨日收市高13.3%，今早更曾上試60.2元，創上市新高。該股現升17%至57.7元，成交近10億元。

[大行點睇] 新遊戲儲備強勁 交銀上調網易目標價至230元  詳情請看[下一頁]

公司指，恒馳7是由丸山公顧設計的純電B級豪華轎車。恒馳8則是由Stephane設計的純電C級豪華轎跑，以往Stephane曾負責蘭博基尼、阿斯頓馬丁等大牌的車型設計。恒馳9則是由Jason Clark Hill設計的純電B級豪華中型SUV，Jason Clark Hill大師曾擔任賓士和保時捷北美首席設計師。目前，恒馳共發布了9款新能源汽車。

【異動股】協鑫新能源折讓14%配股 股價急挫近一成  詳情請看[下一頁]

恒大與全球多家工程技術龍頭戰略合作，共同研發14款車型，早前已經發布了6款，覆蓋A至D級所有級別，以及轎車、SUV、MPV等全系列車型。恒大汽車指，按照工業4.0標準打造的上海、廣州兩大基地目前已投入生產，預計今年下半年將陸續實現量產。

恒馳車款：

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撰文 : 趙家盈

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