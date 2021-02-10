▲ 【限聚令放寬至四人】年初七起放寬堂食至晚上十時、食肆顧客必須掃瞄「安心出行」 重開美容院健身中心等場所

本港疫情逐步受控，新增確診個案逐步下降，今日新增17宗確診個案，全屬本地個案，初步確診個案少於20宗。食物及衛生局局長陳肇始表示，年初七起放寬食肆堂食時間至晚上10時，限聚令放寬至4人一枱，並重開美容院、戲院、健身中心等10多個處所等。不過，陳肇始稱，所有市民進入食肆時必須掃瞄「安心出行」二維碼，而所有重開處所的員工需每14天進行檢測。

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現有防疫抗疫措施

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【18：19】陳肇始指，若客人沒有掃瞄「安心出行」二維碼，責任在於食肆負責人

【18：18】陳肇始指，即使沒有「安心出行」，也不希望大家給予假資料，若有資料不詳，對提供資料者未必是好，因「安心出行」二維碼，無事就無需理會，有人同場確診就會被通知，令你更留意身體狀況，若擔心可以自行去檢測，故掃瞄安心出行，對自己都有利

【18：16】陳肇始指，不斷降低強制檢測大廈門檻，已進行超過380幢大廈進行強檢，但市民的配合已很重要，感謝市民配合

【18：15】徐英偉指，當市民過份政治化，將政治訴求放在抗疫手段，是最不該的事，現時共同的敵人只有新型冠狀病毒

【18：13】政府政策的目標是希望盡快切斷傳播鏈

【18：10】徐英偉指，封區後無個案是好事，過往有20宗，若區內有一宗個案都算多，因為一個可以傳3個，潛在爆發以倍計，而封區後現時確診個案及源頭不明已大幅下降

【18：07】市民若無安裝「安心出行」，必須留下資料，例如電話、名字，若業務負責人沒有做安心出行，責任在於食肆負責人，若員工沒有進行檢測，責任也在於場所負責人

【18：05】科興的數據正面，但顧問委員會有問題詢問及要求更多數據才作決定

【18：01】對疫情審慎樂觀， 若市民嚴守措施， 相信過了假期可放寛限制， 但會視乎疫情有沒有突然大爆發而定

今日新增17宗確診個案，全屬本地個案

【17：52】張竹君指，今日新增17宗確診個案，全屬本地個案，年齡13至72歲，其中4宗源頭不明，數字創近3個月以來新低

【17：45】民政事務局局長徐英偉指，「封小區」行動已縮小規模及時間，小朋友及孕婦等有特別安排了關愛隊，安老院舍會上門，至於非當區居民會酌情考慮

【17：42】若不能避免進行家庭聚會，希望減少時間，並不除下口罩

【17：41】政府過往多次引用法例進行強制檢測，1月23日至今進行了26次執法行動，2.5萬人曾檢測，發現18宗個案，其中有230人未做檢測，行動不是要罰市民，而是要切斷傳播鏈

【17：40】香港第四波疫情，曾經歷過百宗疫情，近日疫情口落，但不能以輕心，以免功虧一簣，希望市民嚴守社交距離，否則長假期的社交聚會，很容易令疫情反彈，希望大家過一個平靜的農曆新年

【17：38】科興已提交疫苗資料，資料正面，但政府要求提供額外數據，證明疫苗效益大於風險政府會確保科興疫苗符合有關要求，並嚴格審批作緊急使用，政府會適時公布有關疫苗有關資訊

政府所有場所將會自2月18日回復正常服務

【17：38】政府所有場所將會自2月18日回復正常服務

【17：36】所有食肆顧客必須掃描「安心出行」應用程式，未有遵守有關措施的食肆，不可開放晚市堂食

【17：35】處所要重開，員工需要每14日檢測

【17：35】年初七起重開健身中心、公眾娛樂場所、電影院、遊樂場所、遊戲機中心，食肆堂食時間延至晚上十時，容許四人一枱，放寬措施建基於兩大前設，疫情沒有出現大變化，場所負責人要繼續執行防疫措施

陳肇始：對疫情看法審慎樂觀

【17：32】對疫情看法審慎樂觀，按目前疫情走勢，農曆年假後可逐漸回復正常生活，年初七逐步放寬

【17：31】政府會嚴厲執行，若市民未有執行會發出告票，已發出63張告票

【17：30】1月23日以來，發出26次封小區公布，確診比率0.08%

【17：29】過去一個月密集式檢測行動，不斷降低檢測大廈門檻，並針對油麻地、佐敦、深水埗等，超過380幢大廈發出檢測公告，迅速杜截源頭傳播，既快速又徹底

【17：25】陳肇始指，1月初以來，確診7天平均數一直上升，約30宗，但自1月中開始大規模檢測後，確診7天平均數大減，源頭不明個案下跌超過四分三，令疫情開始受控，是市民配合的結果

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