微軟創新專利技術 利用人工智能 重塑真人 可與去世者 隔空對話？

人工智能（AI）對我們來說已經不是什麽新鮮話題，甚至有不少言論指出，人工智能或會在未來取代人類，不過其實人工智能另一方面也對我們日常生活帶來不少好處。你有想過可跟和一位已經去世的親人或朋友聊天嗎？甚至想電影《觸不到的她》一般，與一位虛擬角色談戀愛？

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最近微軟（Miscrosoft）就宣佈成功研發出類似的專利技術，原理是利用網絡大數據，收集一個人過去在網絡上發佈的圖片、語音記錄、社交媒體帖子、文字訊息及Email等資料，經分析後，在創造出性格相符的虛擬聊天機械人。微軟這項新技術上個月剛獲美國專利協會通過，它會將一個人在網絡上的網絡活動、生活習慣及語調等轉化成一個聊天機器人。

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站在商業角度考量，似乎沒有原因阻止發展這項技術，但國外有反對聲音認為，該技術的還原度太高，模擬真人的程度「幾可亂真」，另外需要搜尋大量有關種客戶資料，或涉及私隱問題，也有提出質疑，究竟AI機器人是否真的能在情感、倫理及法律等取代人類，似乎這一切都需要留待技術在社會應用後，才會有明確方向。

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責任編輯：翁嘉陽