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【逆市收購】私募基金爭相入主Birkenstock　估值逾370億　有咩咁吸引？

商業 14:20 2021/02/10

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德國鞋履品牌Birkenstock的家族持有人擬籌集資金，發展中國及印度等新興市場。除了私募基金CVC Capital外，連LVMH 集團旗下私募基金L Catterton亦對品牌有興趣。現時Birkenstock的估值已高達40億歐元（約376億港元）。

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私募基金CVC Capital的投資版圖極為廣闊，包括高速公路服務公司Moto、豪華手錶製造商等；而L Catterton則由LVMH 集團持有。兩者比較之外，L Catterton可入主Birkenstock的機會似乎較大，因其行業知識及網絡有助Birkenstock發展，惟目前交易價格尚未落實。

綜合外電報道指，市場在疫情後，對於擁有悠久歷史的品牌特別有興趣，如Dr Martens的估值已超過50億英磅。與Dr Martens一樣，Birkenstock主打舒適、耐用，不論是在家或是工作同樣合用，乘上目前的潮流趨勢。再者，市場上亦鮮有類似的老牌，既有歷史，又能追上潮流，成功創造優勢。2019年Birkenstock的銷售額急增11%，全球涼鞋銷量高達2400萬雙。

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責任編輯：葉泳珊

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