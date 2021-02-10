美國議員重提《香港避風港法案》助港人申請難民身份

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）曾指，美國必須對香港人打開大門，就英國承諾所做的一樣。有見及此，美國跨黨派參議員重新提出《香港避風港法案》（Hong Kong Safe Harbor Act），降低難民申請門檻，讓受迫害的香港示威者更容易取得美國難民身份。

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共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio） 、民主黨參議院外交關係委員會主席梅嫩德斯（Bob Menendez） 及另外10名議員，重新提出《香港避風港法案》法案。

《香港避風港法案》要求國務院，向曾參與和平示威活動並有充分理由擔心受迫害的香港人，均合乎資格提出難民申請。

此外，該法案亦定明，將放寬讓曾有犯罪紀錄或可疑移民意圖的人士提出難民申請，意味著因參加政治及示威活動的港人更容易尋求庇護。

若向美國政府提出難民申請，導致其公民身分、居留權被撤銷者，將被視為因政治立場而受迫害的個案，申請資格不會受影響。

美國目前有三類難民優先處理類別，難民可以申請永久居留權和公民身份。此法案表明，港人的申請不會受美國現有的難民數目上限所限。

法案亦要求國務卿，在法案生效180天內，及往後每90天向國會提交報告，公布正在處理及遭駁回的港人難民申請數字。

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事實上，美國國會議員曾於去年提出《香港避風港法案》，但未能在會期結束前通過。

責任編輯：郭麗明