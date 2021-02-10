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【新股IPO】順豐好消息逐來 順豐房託已遞表申請上巿 集資23億 最快5月掛牌

股樓投資 16:13 2021/02/10

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關於順豐控股的新聞，今天除了有順豐入股嘉里物流（00636）之外，再有順豐房託計劃來港上市，並已向聯交所遞交主板上市申請，星展出任其獨家上市代理人。

諾輝健康6606截飛 獲逾107萬人認購　超額認購4130倍 凍資逾8500億元，見【下一頁】

該基金投資組合初步有三處現代物流地產物業，包括香港青衣亞洲物流中心－順豐大廈，可出租面積約16萬平方米；蕪湖豐泰產業園預期可出租面積6.27萬平方米；預期於今年竣工的佛山桂城豐泰產業園，可出租面積近8.5萬平方米。截至2020年9月底止首三季，順豐房託收入錄2.04億元，按年升2.66%。對比2019年同期投資物業公允價值收益錄8,102萬元，期內投資物業公允值虧損6,464萬元，加上融資成本增加，令溢利按年大跌99.8%至32.1萬元。

據初步招股文件介紹，由順豐控股全資持有的房託管理人計劃於截至今年底止年度，分派可供分派收入的100%。成立房託基金及注入資產前，順豐控股透過附屬持有各項物業的100%權益。內地物業目前由順豐控股附屬運營管理，而香港物業管理人為第一太平戴維斯。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

順豐控股（深：002352） 港股
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