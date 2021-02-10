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【bilibili】嗶哩嗶哩涉充斥侮辱女性內容　UKISS蘇菲等多家公司取消合作（第二版）

股市 16:55 2021/02/10

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【bilibili】嗶哩嗶哩涉充斥侮辱女性內容　UKISS蘇菲等多家公司取消合作

bilibili嗶哩嗶哩（美：BILI）成為微博熱搜，UKISS悠珂思、視客眼鏡網均在官方微博宣布，終止和B站所有合作。其後，蘇菲SOFY也在官方微博表示，決定取消與bilibili嗶哩嗶哩動畫拜年紀的合作，具體事宜正在緊急協商進行中。

瑞信建議靜候買入bilibili的最佳機會【下一頁】

Bilibili發言人下午回應指，公司已關注到網絡輿論，指現時正在處理。

蘇菲強調，蘇菲SOFY堅決反對和抵制對任何女性以任何形式的侮辱性行為及言論。

圖看內地公司與網民對bilibili涉事的回應

    點擊圖片放大
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悠珂思發微博表示，一貫主張女孩率性自由，熱愛自我，勇敢做自己，即日起，UKISS悠珂思將終止與B站的所有合作。UKISS悠珂思堅決反對和抵制任何形式上侮辱女性的行為及言論。

視客眼鏡網也發微博表示，即日起，視客眼鏡網將終止與B站的所有合作，並停止在B站的廣告投放。視客眼鏡網堅決反對和抵制任何形式上侮辱女性的行為及言論。

大和唱好bilibili估值可超越快手【下一頁】

早前有報道指，bilibili已透過保密形式向港交所 （00388） 申請第二上市，料最快3月份招股，集資額約25億至30億美元（約194億至233億港元）。

（第二版新增﹕Bilibili回應）

相關文章：【中概股】嗶哩嗶哩月初遭「掃黃打非」低調約談整改　近日整改完成始披露監管行動

相關文章：嗶哩嗶哩去年累升3倍再破頂　董事長陳睿︰堅持正向價值　每日處理35萬次舉報

 

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編輯：陳韻妍

美股 港股 嗶哩嗶哩（美：BILI） 第二上市 香港交易及結算所有限公司 集資 IPO 微博

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