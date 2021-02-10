【bilibili】嗶哩嗶哩涉充斥侮辱女性內容　UKISS蘇菲等多家公司取消合作 （第三版）

▲ 【bilibili】嗶哩嗶哩涉充斥侮辱女性內容 UKISS蘇菲等多家公司取消合作

bilibili嗶哩嗶哩（美：BILI）成為微博熱搜，UKISS悠珂思、視客眼鏡網均在官方微博宣布，終止和B站所有合作。其後，蘇菲SOFY也在官方微博表示，決定取消與bilibili嗶哩嗶哩動畫拜年紀的合作，具體事宜正在緊急協商進行中。

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Bilibili在下午發表公告回應，指從今日（10日）起，該平台將展開為期1個月的2021春節網絡環境專項整治行動，針對內容問題作出整理，並處置有問題的帳號。公告指，Bilibili不希望用戶陷入「無休止的憤怒中」。

事件導火線從一套動漫而起

據悉，在Bilibili上架的動漫《無職轉生》被部分網民批評內容涉侮辱女性，在該動畫第四集中，男主角說服自己的母親接受父親出軌，該集動畫播出後，有知名站主在自己的直播中引述該部動畫內容，並發表不當言論，隨後引來巨大爭議，Bilibili將《無職轉生》下架，並對該名站主作出處罰。

在上述事件的餘波尚未平息下，有微博網民指控Bilibili蔑視女性用戶，指Bilibili大規模封鎖女性賬號，並發起抵制品牌在Bilibili推廣行動。

該名網民引述Bilibili的宣傳圖，指裡面的內容提到「共產共妻」等字眼，她亦指Bilibili竟然容許具有戀童癖內容的影片出現在平台上，反映Bilibili不尊重女性。

圖看網民為何抵制Bilibili

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蘇菲強調，蘇菲SOFY堅決反對和抵制對任何女性以任何形式的侮辱性行為及言論。

圖看內地公司與網民對bilibili涉事的回應

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悠珂思發微博表示，一貫主張女孩率性自由，熱愛自我，勇敢做自己，即日起，UKISS悠珂思將終止與B站的所有合作。UKISS悠珂思堅決反對和抵制任何形式上侮辱女性的行為及言論。

視客眼鏡網也發微博表示，即日起，視客眼鏡網將終止與B站的所有合作，並停止在B站的廣告投放。視客眼鏡網堅決反對和抵制任何形式上侮辱女性的行為及言論。

大和唱好bilibili估值可超越快手【下一頁】

早前有報道指，bilibili已透過保密形式向港交所 （00388） 申請第二上市，料最快3月份招股，集資額約25億至30億美元（約194億至233億港元）。

（第二版新增﹕Bilibili回應）

（第三版新增﹕網民發起抵制行動）

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編輯：陳韻妍