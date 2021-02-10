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英國駐美前大使：特朗普曾指只有普京可摧毀美國

環球政治 14:00 2021/02/10

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前美國總統特朗普已卸任一段時間，但特朗普在任時的行為仍是大眾關注。英國廣播公司（BBC）一套紀錄片指，特朗普有一次因與時任英國首相文翠珊會晤，而錯過俄羅斯總統普京的電話。據悉，特朗普當時遷怒於助手，更大發雷霆。英國駐美前大使達羅克更指，特朗普曾稱普京是唯一一個可摧毀美國的人。

BBC紀錄片《特朗普走遍世界》（Trump Takes On The World）中，訪問時任唐寧街幕僚長希爾（Fiona McLeod Hill）及英國駐美前大使達羅克（Kim Darroch）。

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希爾指，文翠珊於2017年1月訪美，特朗普正與文翠珊會晤時，突然被告知錯過了普京的電話，特朗普隨即震怒。

達羅克表示，特朗普其後向文翠珊表示，普京是唯一一個可摧毀美國的人，但他竟然錯過了普京的電話。

英媒：文翠珊與特朗普拖手是意外 隨即向丈夫「報備」 【下一頁】 

此紀錄片又爆出另一內幕，文翠珊和特朗普在白宮外的拖手，是特朗普的即興之舉，震驚了包括文翠珊在內的在場所有人。但文翠珊無法當即抽回自己的手，所以她就只能被拖著。

事件發生後文翠珊隨即表示要致電丈夫，希望在二人的拖手照登上頭條前，向丈夫解釋情況。

責任編輯：林嘉莉

 

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