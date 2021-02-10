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【Kobe Bryant】調查指機師迷失方向 導致直升機墜機

環球社會熱點 14:09 2021/02/10

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調查指機師迷失方向，導致Kobe Bryant墜機事故發生。

美國NBA著名球星高比拜仁（Kobe Bryant）與次女，去年於直升機墜毀事故身亡。美國國家運輸安全委員會（NTSB）對Kobe Bryant直升機墜機事故進行調查，指出肇事直升機機師或於事發時迷失方向，因此才會導致墜機意外發生。

【Kobe Bryant】逝世一周年 重溫多個經典時刻（多圖） 【下一頁】

高比拜仁與13歲的次女Gianna Bryant，去年1月26日於美國加州乘搭私人直升機時發生墜機意外。直升機上9人全部死亡，包括機師佐巴揚（Ara Zobayan）。

NTSB一直對高比拜仁墜機事故進行調查，並於周二（9日）舉行會議就意外起因投票表決。NTSB發布調查結果指，機師可能是出於自身壓力，決定完成飛行。但NTSB指機師堅持在惡劣天氣下繼續飛行，並於飛行期間迷失方向或成為墜機的主要原因。

據悉，機師事發前曾向控制塔表示，該直升機正在避開雲層。NTSB主席薩姆沃特（Robert Sumwalt）表示，機師不應違反規定將直升機飛入雲層，並沒有因應惡劣天氣調整飛行方向。

NTSB更批評直升機公司Island Express，指該公司在安全管理方面欠缺充分審查及監督，也可能導致墜機。

責任編輯：鄭錦玲

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