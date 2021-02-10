【移民加拿大】加航暫停多倫多至香港等17熱門國際航線　裁員1500人

移民加拿大近期成為熱搜，不過，加拿大航空宣布，受到新的旅遊限制影響，下周起暫停17條國際航線，當中包括熱門的多倫多至香港航線，並裁員1500人。加航的往來多倫多至香港航線，一向是熱門航線，如今暫航，或會令很不人造成不便。

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加拿大航空指出，暫停17條往美國及海外其他地方的航線，至最少4月30日，公司將與受影響客戶聯繫，提供各種選擇。除多倫多至香港航線外，今次加航停飛的另外16條國際航線，包括多倫多至波士頓、多倫多至紐約LaGuardia、多倫多至華盛頓Reagan、溫哥華至西雅圖、溫哥華至倫敦、溫哥華至東京成田等。

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加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）指，非必需旅行人數佔乘飛機返國約15%，其中許多人是雪鳥族，即經常到美國和海外過冬的加拿大人。聯邦政府正採取措施減少國民的非必要旅行，其中包括返國前進行強制性PCR病毒測試，要求主要航空公司暫停到旅遊勝地的航班和為回國的國際旅客指定檢疫酒店隔離。

另外，加航表示，將裁減1500名工會員工，而管理人員裁減數目仍未有最終定案。加航經今次裁員後，員工實際人數減半，由疫情爆發前約4萬人降至約2萬人。

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編輯：吳敏芳

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