【新冠疫苗】強生CEO：未來每年都需接種 就像流感疫苗

新冠肺炎疫情於全球肆虐,眾人都寄望接種新冠疫苗後能回復正常生活。不過,強生公司行政總裁表示,因為新冠病毒出現變種,所以民眾在未來幾年或許需每年接種新冠疫苗,未能接種一次新冠疫苗便一勞永逸。

強生(Johnson & Johnson)行政總裁戈爾斯基(Alex Gorsky)周二(9日)接受美國傳媒CNBC訪問表示,變種發生後,需要對各種治療方式,如疫苗成分作出修改才能有效治療。

隨著病毒在傳播的過程中不斷變種,所以預料民眾在未來幾年都需每年接種新冠疫苗,「就像我們接種流感疫苗一樣」(just like we would a flu shot)。

強生向美FDA申請 單劑新冠疫苗緊急使用授權 【下一頁】

戈爾斯基觀點之前早有人提出,部分公共衛生官員和傳染病專家表示,雖然病毒水平會比現在低,但新冠肺炎極可能會在各社區繼續存在。衛生官員表示需要持續觀察新冠病毒的變種情況,以便科學家可以製出有效的疫苗。

上周強生公司向美國食品藥品監督管理局(FDA)申請新冠疫苗緊急使用權,表示根據初步研究結果,強生疫苗是安全,並且對新冠病毒提供中至強度的保護。

責任編輯:李俊儀