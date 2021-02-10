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【新冠疫苗】強生CEO：未來每年都需接種 就像流感疫苗

環球社會熱點 13:40 2021/02/10

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新冠肺炎疫情於全球肆虐，眾人都寄望接種新冠疫苗後能回復正常生活。不過，強生公司行政總裁表示，因為新冠病毒出現變種，所以民眾在未來幾年或許需每年接種新冠疫苗，未能接種一次新冠疫苗便一勞永逸。

強生（Johnson & Johnson）行政總裁戈爾斯基（Alex Gorsky）周二（9日）接受美國傳媒CNBC訪問表示，變種發生後，需要對各種治療方式，如疫苗成分作出修改才能有效治療。

隨著病毒在傳播的過程中不斷變種，所以預料民眾在未來幾年都需每年接種新冠疫苗，「就像我們接種流感疫苗一樣」（just like we would a flu shot）。

強生向美FDA申請 單劑新冠疫苗緊急使用授權 【下一頁】

戈爾斯基觀點之前早有人提出，部分公共衛生官員和傳染病專家表示，雖然病毒水平會比現在低，但新冠肺炎極可能會在各社區繼續存在。衛生官員表示需要持續觀察新冠病毒的變種情況，以便科學家可以製出有效的疫苗。

上周強生公司向美國食品藥品監督管理局（FDA）申請新冠疫苗緊急使用權，表示根據初步研究結果，強生疫苗是安全，並且對新冠病毒提供中至強度的保護。

責任編輯：李俊儀

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