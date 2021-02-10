【水晶催運】茶晶催財運　白水晶令工作專注助身體健康

▲ 星座塔羅師楊琳（Anne姐）表示，水晶有很多種，常見的水晶就有：透石膏水晶、分水晶、白水晶、茶晶等等。

配戴水晶能加強各種能力甚至提高運勢，但水晶種類繁多，如何選擇，甚為苦惱。星座塔羅師楊琳（Anne姐）表示，水晶有很多種，常見的水晶就有：透石膏水晶、分水晶、白水晶、茶晶等等。

楊琳表示，一般而言，透石膏水晶能將負能量帶走，讓人們接收宇宙訊息，幫助頭腦及思考更清晰。「粉水晶就非常常見，因為可以加強人緣，對銷售行業，即對客人的行業從業員最有幫助。」

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而白水晶就適合放在辦公室，「可讓人更加專注工作，頭腦清晰，如有其他水晶，白水晶亦可以加強其他水晶的能力。」其次，茶晶就常與與財運有關，能為佩戴者帶來財運，同時對身體健康有幫助，並特別有利配佩戴者的的腹部健康。

此外，楊琳亦提到草莓晶，能提升佩戴者的戀愛運、愛情運，可減少人際關係的摩擦，如水晶偏向深色，更可減少情侶間摩擦，並加強溝通。

現時疫情肆虐，到底是否有水晶可以減低患病機會？楊琳就強調，並沒有水晶能夠防止患新冠肺炎，但藍色系列水晶，如「海藍寶」，則有助喉嚨健康，對所有需要時常說話、溝通的職業，如老師等都有幫助，舒緩疲勞。

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記者：李彥煒