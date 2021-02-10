【退休規劃】宏利調查：6成受訪者憂疫情令個人資產水平下降　逾半擬買新保險

▲ 宏利香港對400名持有保單或未來6個月內擬購買保險的香港人進行調查，發現新冠疫情促使港人更為著重個人健康和財務管理。

宏利香港推出新一輪《宏利亞洲康健調查》，發現香港受訪者在新冠疫情出現後，更為加緊關注其退休籌劃和增加購買保險的意欲。近6成受訪者表示，擔憂個人資產水平會因為新冠肺炎疫情而有所下降，超過5成受訪者則認為新冠疫情出現後，退休籌劃變得更重要。

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疫情促使港人更著重個人健康和財務管理

宏利香港對400名持有保單或未來6個月內擬購買保險的香港人進行調查，發現新冠疫情促使港人更為著重個人健康和財務管理，例如近9成受訪者表示會自我監察健康狀況，逾4成受訪者表示他們現時更有規律地進行運動。

此外，超過一半受訪者則有意在未來6個月購買新的保險保障，當中有77%受訪者已聯絡保險代理人。調查指，受訪者對危疾、醫療和儲蓄產品特別感興趣。宏利香港及澳門首席行政總監戴明鈞表示，調查反映香港人對身體健康和財務管理有長遠打算。

料電子化趨勢將持續

除此以外，調查亦發現超過三分之一的受訪者表示偏好使用手機應用程式等電子渠道保單，反映保險界出現電子化趨勢。戴明鈞預計電子化趨勢將持續，但他表示，現時不少客戶仍喜歡諮詢代理人，以尋求個人化的建議和方案。

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編輯﹕賴奕羚