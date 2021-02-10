[大行點睇] 新遊戲儲備強勁 交銀上調網易目標價至230元

交銀國際發表報告表示，基於強勁的新遊戲儲備，上調網易（09999）中長期收入預期，並將其港股目標價由204元，上調至230元，而美股目標價由131美元升至148美元，維持「買入」評級。至1時半網易升4%報202.8元。

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報告指，國家新聞出版署昨日公布最新一批進口遊戲過審名單，網易三款重點端游╱ＩＰ改編手游獲得版號，目前網易已公布遊戲儲備有28款，其中13款已拿到版號，包括《哈利波特》、《星戰前夜：無燼星河》等。

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交銀國際指，網易現有頭部遊戲貢獻約60％收入，憑藉有效的內容運營維持較高用戶活躍度，拉長遊戲生命周期，現有頭部遊戲收入穩定，而新遊貢獻增量。該行看好《暗黑破壞神：不朽》潛力，受益於暗黑ＩＰ及網易和暴雪的運營和製作能力，但短期或對收入貢獻較少。另外，網易自研《哈利波特》、並參與《寶可夢大探險》研發，上線後或有可觀貢獻。

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