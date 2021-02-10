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[大行點睇] 新遊戲儲備強勁 交銀上調網易目標價至230元

股樓投資 13:58 2021/02/10

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交銀國際發表報告表示，基於強勁的新遊戲儲備，上調網易（09999）中長期收入預期，並將其港股目標價由204元，上調至230元，而美股目標價由131美元升至148美元，維持「買入」評級。至1時半網易升4%報202.8元。

【大行點睇】中銀國際預期今年 8000億元北水流入港股 揭曉內地基金上季10大持倉股  詳情請看[下一頁]

報告指，國家新聞出版署昨日公布最新一批進口遊戲過審名單，網易三款重點端游╱ＩＰ改編手游獲得版號，目前網易已公布遊戲儲備有28款，其中13款已拿到版號，包括《哈利波特》、《星戰前夜：無燼星河》等。

【嘉里物流】獲順豐購近半股權 嘉里物流復牌後曾升近一成  詳情請看 [下一頁 ]

交銀國際指，網易現有頭部遊戲貢獻約60％收入，憑藉有效的內容運營維持較高用戶活躍度，拉長遊戲生命周期，現有頭部遊戲收入穩定，而新遊貢獻增量。該行看好《暗黑破壞神：不朽》潛力，受益於暗黑ＩＰ及網易和暴雪的運營和製作能力，但短期或對收入貢獻較少。另外，網易自研《哈利波特》、並參與《寶可夢大探險》研發，上線後或有可觀貢獻。

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撰文 : 李尚毅

網易－S（09999） 經濟

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