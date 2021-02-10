  • 16°C
香港時間 : 2021210日 (三) 13:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】君實生物：新冠雙抗體療法獲美國FDA緊急使用授權

股市 13:18 2021/02/10

分享：

君實生物披露，與禮來合作的新冠雙抗體療法獲美國FDA緊急使用授權。

君實生物 （01877） 披露，美國食品藥品監督監理局已批准美國禮來製藥在研抗體藥物Etesevimab（JS016/LY-CoV016）及Bamlanivimab（LY-CoV555）雙抗體療法緊急使用授權，用於治療伴有進展為重度COVID-19或住院風險的12歲及以上輕中度COVID-19患者。患者在確診COVID-19並在出現症狀後10天內應該盡快通過單次靜脈注射進行Etesevimab和Bamlanivimab雙抗體治療。

君實生物午後最新升3.9%，報85.9元，成交7243萬元。

本港疫苗接種計劃即將開始，復星詳解疫苗副作用及注意事項，請按【下一頁】

本次緊急使用授權基於1月26日公佈的一項III期臨床試驗數據，該數據顯示，Etesevimab及Bamlanivimab雙抗體療法改善了COVID-19患者的症狀並且使COVID-19住院及死亡風險降低70%。對照安慰劑組患者，接受Etesevimab 及Bamlanivimab雙抗體療法的患者報告的最常見不良事件為輸注當天的惡心。

Etesevimab及 Bamlanivimab雙抗體療法獲批僅限於在授權期間內使用，療法仍在研究階段，尚未獲得生物製品上市許可申請批准。

君實去年5月宣佈，與禮來製藥簽署研發合作和許可協議，雙方將合作研發並商業化新冠抗體藥物，君實授予禮來製藥在大中華區以外對JS016開展研發活動、生產和銷售的獨佔許可。

相關文章：

【君實生物】君實升10% 與Coherus美加合作開發核心產品、最高獲86億付款

【國產疫苗】中生製藥：聯營科興疫苗附條件上市　股價曾升3%

編輯：陳健婷

港股 新冠肺炎疫情 君實生物（01877）

上一篇文章

今日推介恒生 | 中國鐵塔、恒安、中國中車 中人壽、雲南水務最新部署（立即觀看）

下一篇文章

【新股IPO】順豐房託提交香港上市申請、傳集資23億元 王衛擔任主席
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港2.4%　中概股大升　夜期收市升148點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港2.4%　中概股大升　夜期收市升148點（不斷更新）
【新股IPO】諾輝健康6606比快手更難抽　抽幾多手諾輝健康先穩獲一手？
【新股IPO】諾輝健康6606比快手更難抽　抽幾多手諾輝健康先穩獲一手？
【新股IPO】諾輝健康6606招股火熱 擬上限定價　孖展暫錄2166億超購逾1000倍、國際配售提早截飛
【新股IPO】諾輝健康6606招股火熱 擬上限定價　孖展暫錄2166億超購逾1000倍、國際配售提早截飛
【順豐拓版圖】順豐175億收購嘉里物流51.8%股權 順豐漲停、嘉里物流升6%
【順豐拓版圖】順豐175億收購嘉里物流51.8%股權 順豐漲停、嘉里物流升6%
【限聚令放寬】林鄭：農曆年後逐步有序復業復課　消息：年初七寬堂食、美容院戲院重開
【限聚令放寬】林鄭：農曆年後逐步有序復業復課　消息：年初七寬堂食、美容院戲院重開
【港交所新CEO】港交所股價升3%　歐冠昇成首位非華人行政總裁、李小加：中國好朋友（第四版）
【港交所新CEO】港交所股價升3%　歐冠昇成首位非華人行政總裁、李小加：中國好朋友（第四版）