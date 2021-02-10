【新冠肺炎】君實生物：新冠雙抗體療法獲美國FDA緊急使用授權

▲ 君實生物披露，與禮來合作的新冠雙抗體療法獲美國FDA緊急使用授權。

君實生物 （01877） 披露，美國食品藥品監督監理局已批准美國禮來製藥在研抗體藥物Etesevimab（JS016/LY-CoV016）及Bamlanivimab（LY-CoV555）雙抗體療法緊急使用授權，用於治療伴有進展為重度COVID-19或住院風險的12歲及以上輕中度COVID-19患者。患者在確診COVID-19並在出現症狀後10天內應該盡快通過單次靜脈注射進行Etesevimab和Bamlanivimab雙抗體治療。

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本次緊急使用授權基於1月26日公佈的一項III期臨床試驗數據，該數據顯示，Etesevimab及Bamlanivimab雙抗體療法改善了COVID-19患者的症狀並且使COVID-19住院及死亡風險降低70%。對照安慰劑組患者，接受Etesevimab 及Bamlanivimab雙抗體療法的患者報告的最常見不良事件為輸注當天的惡心。

Etesevimab及 Bamlanivimab雙抗體療法獲批僅限於在授權期間內使用，療法仍在研究階段，尚未獲得生物製品上市許可申請批准。

君實去年5月宣佈，與禮來製藥簽署研發合作和許可協議，雙方將合作研發並商業化新冠抗體藥物，君實授予禮來製藥在大中華區以外對JS016開展研發活動、生產和銷售的獨佔許可。

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編輯：陳健婷