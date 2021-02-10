傳Twitter將於本年内推付費訂閱制　減低依賴廣告收入

▲ 傳Twitter有意在本年內推出付費訂閱會員制。

近年不少影片或音樂程式均推出付費訂閱服務，早前有報道指出，Twitter有意改變現有的商業運作模式，計劃推出付費訂閱會員制，最近有傳該服務最早在本年推出。

據《彭博社》報道，Twitter為減低依賴廣告收入，正計劃推出不同商業模式，其中包括代號為「Rogue One」服務。該服務讓訂閱用戶可關注特定帳號的獨家內容，使用「取消送出」按鍵、極高畫質的影片傳送、自動回覆、社交聆聽（Social listening）等功能，更可強化現有的發文與管理帳戶功能。

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近年來，對比Facebook和SnapChat等競爭對手，Twitter的廣告業務增長速度較緩慢。Twitter產品營收主管 Bruce Falck表示，會在今年嘗試增加業務收入多元化，其中包含推出訂閱服務，讓付費會員享有獨家功能，藉此增加公司收入。但他同時指出，目前僅處於早期計劃階段，短期內並不會直接為公司帶來可觀收益。

報道預計，Twitter推出付費訂閱服務後，日後Facebook、IG、SnapChat 等其他社交媒體，也會推出類似的會員服務方案。

責任編輯：李寶如