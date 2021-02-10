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【美團股價】美團高見436.6元再創新高 電商團購APP「團好貨」上線

當炒股 12:32 2021/02/10

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美團電商團購APP「團好貨」近日上線。

美團 （03690） 股價再創新高，今早高見436.6元，曾升6.7%；半日報431.8元，升5.6%，成交額超過49億元，美團最新市值已達到2.54萬億元。美團日前上線電商團購App「團好貨」，或意味其向社交電商擴張。

據悉，「團好貨」支持用戶團購或單獨購買，目前已有百萬商家入駐，提供新鮮蔬菜、水果、糧油、百貨、數碼、母嬰、家用電器等商品。「團好貨」為美團去年下半年上線的電商業務，去年12月「團好貨」功能提升至美團App一級入口。

大和上調美團目標至500元，美團優選已值5500億人幣，請按【下一頁】

事實上，美團目前大力發展的社區團購也獲看好，大行早前相繼唱好美團社區團購前景，上調美團目標價。野村預計，「美團優選」將在2024年實現盈利，交易額可達到3470億人民幣，相當於美團餐飲外賣一個季度的交易額。

大和更上調美團目標價至500元，認為「美團優選」單一業務估值就達5547億元人民幣。

相關文章：

【美團股價】大華繼顯：看好美團積極拓展新業務 上調目標價至508元

【美團股價】美團升近7%突破400元 野村料社區團購2024年盈利升目標價至452元

編輯：陳健婷

港股 美團－W（03690）

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