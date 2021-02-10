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【異動股】協鑫新能源折讓14%配股 股價急挫近一成

股樓投資 12:34 2021/02/10

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協鑫新能源（00451）宣布以每股0.455元（較昨日收市價折讓14%）配股。公司於急升2日後，今早股價曾急跌逾一成，最低見0.47元。現跌7.5%，報0.49元，成交17.1億元。其母企保利協鑫（03800）現跌2.4%，報3.65元，成交13.2億元。

【大行點睇】新業務價值增長遜預期 大摩輕微下調平保目標價  詳情請看[下一頁]

集團將以先舊後新的方式配售20億股，佔擴大後股本約9.49%，料集資9.1億元，扣除有關成本後集資淨額為8.95億元。公司擬將集資所得用於償還現有借貸，以及作一般企業用途。

【大行點睇】市場對前景期待過高 法巴維持中芯國際減持評級  詳情請看[下一頁]

於配售及認購完成後，保利協鑫於協鑫新能源的持股由58.94%，降至53.34%。

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撰文 : 趙家盈

協鑫新能源（00451）

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