【嘉里物流】順豐入主嘉里物流　助順豐攻海外市場？　

順豐控股（深：002352）今早提出以175.6億元收購嘉里物流 （0636） 51.5%股權，並以每份8.6元，收購561.5萬份未行使購股權。若交易完成，嘉里建設持有嘉里物流的權益將由40%降至20.2%。同時，嘉里物流計劃亦向嘉里控股出售本港倉庫業務，總代價135億元。

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嘉里物流聯網將定位為順豐控股拓展海外市場的主要平台，而順豐與嘉里物流將在大中華區合作，以更好地協調各自的業務。順豐控股及公司將於中國、香港及澳門並存，以吸引不同的客戶群。嘉里物流將持續擴充其環球物流業務的規模及覆蓋範圍。

翻查資料，嘉里物流於2019年錄得411億元，按年升近8%；核心純利錄13億港元，漲4%。嘉里物流過往一直以亞洲為基地，業務包括一系列供應鏈方案例如物流、國際貨運、跨境電子商貿等。最近物流業的焦點當然是疫苗運輸，而嘉里物流亦在香港有近100萬平方尺的冷鏈設施，溫度可低至零下25度。

據集團網站所示，目前嘉里物流在全球擁有43,000名員工，而辦事處則覆蓋全球59個國家，已在全球一半的新興市場設立據點。嘉里物流旗下子公司包括嘉里快遞（Kerry Express）、Kerry Siam Seaport，此兩所分部均是針對東南亞市場，而嘉里快遞更於去年底在泰國上市。該企現時每天在越南、馬來西亞、新加坡等地處理超過100萬件包裹，貨量仍在增長。

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責任編輯：葉泳珊