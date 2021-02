鄰居尋求禁止特朗普住海湖莊園 稱他「沒有資格」

前美國總統特朗普卸任後,便前往佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)渡假。有美媒報道指,由於大批海湖莊園會員投訴,基於特朗普當年與棕櫚灘政府簽署的協議,特朗普沒有資格長期居住於海湖莊園。因此佛羅里達州棕櫚灘官員正研究是否允許特朗普繼續逗留。

海湖莊園位於佛羅里達州棕櫚灘,於1985年獲特朗普以1,000萬美元(約7,800萬港元)的價格購入。

棕櫚灘鎮議會於當地時間周二舉行視像會議,因特朗普鄰居於上月去信當局,要求禁止特朗普居住於海湖莊園,避免他被驅逐的尷尬場面。

該鄰居於信中表示,即使海湖莊園在特朗普旗下,據1993年把私人住宅轉為會員俱樂部的一項協議指,該協議列明,海湖莊園不能用作全天候住所,所有會員包括前總統,每次居住都不可逗留超過7日,每年則不能逗留超過21日。

棕櫚灘鎮代表律師蘭道夫(John C. Randolph)表示,若特朗普於技術上受僱於俱樂部,他將享有合法居住於海湖莊園的權利,因當地法律清楚列明「私人俱樂部需要為其真正的僱員提供住所。」(a private club may provide living quarters for its bona fide employees only)。

代表棕櫚灘鎮一方的蘭道夫,要求特朗普及其鄰居的代表律師出席會議,但特朗普律師表示,此案件並無任何合法根據,因1993年的協議沒有寫明,海湖莊園擁有人不能長居於此。此外,律師亦指出,特朗普屬於莊園合法員工,因他的身份是俱樂部主席。

