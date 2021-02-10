  • 16°C
香港時間 : 2021210日 (三) 13:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

鄰居尋求禁止特朗普住海湖莊園 稱他「沒有資格」

環球社會熱點 12:51 2021/02/10

分享：

前美國總統特朗普卸任後，便前往佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）渡假。有美媒報道指，由於大批海湖莊園會員投訴，基於特朗普當年與棕櫚灘政府簽署的協議，特朗普沒有資格長期居住於海湖莊園。因此佛羅里達州棕櫚灘官員正研究是否允許特朗普繼續逗留。

赴海湖莊園後掀退會潮 會員擔心上新聞 【下一頁】

海湖莊園位於佛羅里達州棕櫚灘，於1985年獲特朗普以1,000萬美元（約7,800萬港元）的價格購入。

棕櫚灘鎮議會於當地時間周二舉行視像會議，因特朗普鄰居於上月去信當局，要求禁止特朗普居住於海湖莊園，避免他被驅逐的尷尬場面。

該鄰居於信中表示，即使海湖莊園在特朗普旗下，據1993年把私人住宅轉為會員俱樂部的一項協議指，該協議列明，海湖莊園不能用作全天候住所，所有會員包括前總統，每次居住都不可逗留超過7日，每年則不能逗留超過21日。

特朗普據報不滿律師表現 看直播時大叫 【下一頁】

棕櫚灘鎮代表律師蘭道夫（John C. Randolph）表示，若特朗普於技術上受僱於俱樂部，他將享有合法居住於海湖莊園的權利，因當地法律清楚列明「私人俱樂部需要為其真正的僱員提供住所。」（a private club may provide living quarters for its bona fide employees only）。

代表棕櫚灘鎮一方的蘭道夫，要求特朗普及其鄰居的代表律師出席會議，但特朗普律師表示，此案件並無任何合法根據，因1993年的協議沒有寫明，海湖莊園擁有人不能長居於此。此外，律師亦指出，特朗普屬於莊園合法員工，因他的身份是俱樂部主席。

責任編輯：郭麗明

相關文章

【美國疫情】拜登：特朗普抗疫政策比想像中更可怕
2021/02/09
【美國疫情】拜登：特朗普抗疫政策比想像中更可怕
美媒：司法部擬要求 由特朗普任命大部分律師離職
2021/02/09
美媒：司法部擬要求 由特朗普任命大部分律師離職
拜登禁特朗普取機密情報 歐盟放心與美國分享情報
2021/02/09
拜登禁特朗普取機密情報 歐盟放心與美國分享情報
【彈劾特朗普】據報不滿律師表現 看直播時大叫
今日
【彈劾特朗普】據報不滿律師表現 看直播時大叫
【彈劾特朗普】6名共和黨人倒戈指合憲 參議院續彈劾審訊
今日
【彈劾特朗普】6名共和黨人倒戈指合憲 參議院續彈劾審訊
網絡熱話 律師 特朗普 佛羅里達 美國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月10日 時間13:00）

下一篇文章

【新冠疫苗】伊朗神職人員散播謠言 稱打疫苗會變同性戀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【國會暴亂】共和黨議員反指責任在佩洛西 而非特朗普
【國會暴亂】共和黨議員反指責任在佩洛西 而非特朗普
盛傳特朗普3月4日宣誓就職 旗下華盛頓酒店加價兩倍
盛傳特朗普3月4日宣誓就職 旗下華盛頓酒店加價兩倍
【美國疫情】拜登：特朗普抗疫政策比想像中更可怕
【美國疫情】拜登：特朗普抗疫政策比想像中更可怕
新型冠狀肺炎全球疫情（02月10日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月10日 時間13:00）
【移民澳洲】去年下半年向港人狂批簽證 技術簽證增9成
【移民澳洲】去年下半年向港人狂批簽證 技術簽證增9成
伊萬卡夫婦白宮任職期間 外部收入高達近50億
伊萬卡夫婦白宮任職期間 外部收入高達近50億