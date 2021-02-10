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【彈劾特朗普】民主黨人播片 斥特朗普煽動支持者闖國會

環球政治 12:34 2021/02/10

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眾議院民主黨人於彈劾特朗普審訊期間播放影片，指控特朗普鼓勵示威者闖入國會暴亂。

美國前任總統特朗普因涉及國會暴亂事件而遭到彈劾，美國參議院當地時間周二開始展開彈劾審訊，參議院通過彈劾特朗普審訊合憲。參議院彈劾特朗普審訊首日，擔任彈劾經理的眾議院民主黨人播放長達13分鐘的影片，指控特朗普鼓勵示威者闖入國會暴亂。

【彈劾特朗普】據報不滿律師表現 看直播時大叫 【下一頁】

屬民主黨的眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）任命多名民主黨人出任彈劾經理，並由馬里蘭州民主黨眾議員拉斯金（Jamie Raskin）出任首席彈劾經理，於參議院彈劾審訊中擔任控方。

彈劾經理於審訊期間播放國會暴亂當日的片段，展示特朗普（Donald Trump）於國會暴亂當日鼓勵支持者前往國會山莊，及示威者於國會山莊生亂的畫面。

影片

影片記錄特朗普鼓勵支持者前往國會山莊，並呼籲支持者要賦予共和黨人和弱者驕傲和勇氣，幫助他們奪回國家。

影片其後顯示，示威者沿著賓夕法尼亞大道闖入國會，並高呼「佔領國會」（take the Capitol）的口號。示威者更與警察武力對峙，並大肆破壞國會山莊。影片最後列出一段文字，指國會暴亂導致最少7人喪生，及超過140名執法人員受傷。

【彈劾特朗普】6名共和黨人倒戈指合憲 參議院續彈劾審訊 【下一頁】

拉斯金等民主黨人試圖用影片證明，特朗普有煽動示威者闖入國會並需為此負責。拉斯金憶述當日混亂情況時一度哽咽，甚至表示：「如果這都不算可彈劾的罪行，就沒有可彈劾的罪行。」（If that is not an impeachable offense, then there is no such thing.）

拉斯金更指出如不將特朗普定罪，將會造成「1月例外」（January exception）的現象，總統在任期最後數周作出不當行為也不會受罰，將會阻礙權力和平移交。

責任編輯：鄭錦玲

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