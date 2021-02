【彈劾特朗普】民主黨人播片 斥特朗普煽動支持者闖國會

▲ 眾議院民主黨人於彈劾特朗普審訊期間播放影片,指控特朗普鼓勵示威者闖入國會暴亂。

美國前任總統特朗普因涉及國會暴亂事件而遭到彈劾,美國參議院當地時間周二開始展開彈劾審訊,參議院通過彈劾特朗普審訊合憲。參議院彈劾特朗普審訊首日,擔任彈劾經理的眾議院民主黨人播放長達13分鐘的影片,指控特朗普鼓勵示威者闖入國會暴亂。

屬民主黨的眾議長佩洛西(Nancy Pelosi)任命多名民主黨人出任彈劾經理,並由馬里蘭州民主黨眾議員拉斯金(Jamie Raskin)出任首席彈劾經理,於參議院彈劾審訊中擔任控方。

彈劾經理於審訊期間播放國會暴亂當日的片段,展示特朗普(Donald Trump)於國會暴亂當日鼓勵支持者前往國會山莊,及示威者於國會山莊生亂的畫面。

影片記錄特朗普鼓勵支持者前往國會山莊,並呼籲支持者要賦予共和黨人和弱者驕傲和勇氣,幫助他們奪回國家。

影片其後顯示,示威者沿著賓夕法尼亞大道闖入國會,並高呼「佔領國會」(take the Capitol)的口號。示威者更與警察武力對峙,並大肆破壞國會山莊。影片最後列出一段文字,指國會暴亂導致最少7人喪生,及超過140名執法人員受傷。

拉斯金等民主黨人試圖用影片證明,特朗普有煽動示威者闖入國會並需為此負責。拉斯金憶述當日混亂情況時一度哽咽,甚至表示:「如果這都不算可彈劾的罪行,就沒有可彈劾的罪行。」(If that is not an impeachable offense, then there is no such thing.)

拉斯金更指出如不將特朗普定罪,將會造成「1月例外」(January exception)的現象,總統在任期最後數周作出不當行為也不會受罰,將會阻礙權力和平移交。

