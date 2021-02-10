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【港交所新CEO】傳中方對歐冠昇任命有意見　看清投資界對歐冠昇初步評價

股市 12:18 2021/02/10

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傳中方對港交所新CEO歐冠昇任命有意見　看清投資界對歐冠昇初步評價

港交所 （00388） 尋找新行政總裁9個月，昨正式宣布委任歐冠昇（Nicolas Aguzin）為新行政總裁，5月底履新。歐冠昇與李小加類似，加入港交所前為摩通銀行家，現為摩通私人銀行國際市場行政總裁，在2012年至20年間為摩通亞太區主席，多年在內地和香港發展，而且有香港永久居民身份。不過，歐冠昇任命公布後，各方消息湧現，有指董事會並非一致認同人選，而據本報所得消息，中方對此任命亦有意見，暫未知會否令任命起暗湧。

據悉，港交所於遴選過程中，在側重內地市場經驗、國際視野方面曾有分歧，史美倫一直支持新舵手要更有國際視野。以下是投資界對歐冠昇加入港交所的初步評論：

李小加曾任石油工人記者 阿根廷藉CEO歐冠昇經歷有何特別？可見【下一頁】

港交所股價升3% 歐冠昇成首位非華人行政總裁，可見【下一頁】

港交所主席史美倫：

董事會一致同意委任歐冠昇，未有直接回應任命是否已獲中央、港府看好，任命過程中僅須證監會批准。

港交所「立足中國」方針不會改變，而且列舉港交所多位與內地、本港業界緊密合作的高層，稱現有中國業務團隊強大。此時此刻更要特別加強香港作為國際金融中心的地位，而歐冠昇同樣具有中國金融經驗，上任後要管理整個集團，不止單純着重國際關係。

港交所前行政總裁、現任高級顧問李小加：

冠昇（Nicolas）是我的一位好朋友，也是中國的好朋友，香港的好朋友。我相信他將成為一位優秀的香港交易所集團行政總裁。

金融服務界議員張華峰：

任命令人意外，因歐冠昇並非早前流傳的熱門人選，對於由外國人主理涉及互聯互通工作有少許不放心，「李小加能言善道，中國人建立關係都易些」，也憂慮歐冠昇國際投行背景對本地中小業界認識更淺。「不懂看」歐冠昇任命會否引起政治議論，港交所董事會有數名港府委任，他們應該懂得判斷。

金發局主席李律仁：

證監會舵手都是外藉人士，香港金融團隊是「一隊波」，需要不同成員互相合力。

摩通董事長兼行政總裁Jamie Dimon：

祝賀歐冠昇成爲港交所的新任行政總裁，歐冠昇過去30年來在摩根大通全球市場帶領過不同的業務領域，業績斐然，感謝他為公司作出的貢獻。

曾任摩通中國首席代表、太盟投資集團主席單偉建：

港交所慧眼識人，歐冠昇是知人善任、管理和領導能力均極強，而且為人謙和，智商和情商都是最上乘，很善於和人打交道，想不出比他更好的人選。我覺得無論是香港和內地的監管部門都會歡迎他的任命，他完全有能力將兩地市場的通路拓展得更寬。

他的任命說明香港的資本市場是非常國際化，非常開放，對於香港和內地的資本市場都是好消息，與國際市場銜接也更便利。對於尋求全球化的亞洲企業和尋求中國和亞洲市場的外國企業，香港將更有條件成為全球資本市場的首選。李小加承先、Aguzin啟後，是港交所的幸運。

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記者：麥德銘

港股 香港交易所（00388） 張華峰 李律仁 史美倫 李小加 香港交易及結算所有限公司 互聯互通 阿根廷 任命

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