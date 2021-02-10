【順豐拓版圖】王衛：順豐與嘉里物流「兩個有需要行埋一齊」　物流市場大暫無計劃裁員

▲ 順豐董事長王衛（左2）及嘉里物流集團總裁馬榮楷（左1）均稱，雙方結成聯盟可擴大競爭優勢。（湯炳強攝）

順豐控股（深：002352）以總代價175億元入主嘉里物流 （00636） ，順豐董事長王衛指，順豐與嘉里物流洽談了3至4年，期間市場變化很快，因此順豐與嘉里物流「兩個有需要行埋一齊」，而嘉里做事非常穩健，經過長時間觀察後，「可能我人品過關」，結果雙方結成聯盟，未來國際物流業務會統一在嘉里物流平台發展。

現時順豐與嘉里物流的業務有不少地方重疊，王衛稱，順豐與嘉里物流無論在國內或國際市場均存在不少競爭關係，但物流市場很大，所以雙方不會存在很大的業務重疊，「市場咁大，加大（員工）都來不及，仲點裁（員）？」

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嘉里物流聯網集團總裁馬榮楷強調，交易並非收購，是股東層面的合作，隨國際物流環境急劇改變，嘉里物流需要擴闊視野及能力，未來嘉里物流將成為亞洲第一的物流公司，希望各方股東可以配合。

嘉里物流主席郭孔華表示，已就交易與郭氏家族溝通，他們對交易非常支持，未來物流公司需要一定技術及科技去滿足客戶需要，相信中國以致亞洲會是未來5至10年最重要的市場。

順豐王衛團隊購東半山豪宅，卻在內地「怒刪」報道【下一頁】

順豐擬分拆順豐房託在港上市，順豐首席戰略官陳飛指，分拆房託上市，主要是希望將現時集團的重資產慢慢減少，套現更多現金，因物流公司的全球趨勢都是以輕資產方式經營，「未來物流需要的不是資產，是科技，所以這個交易都會將嘉里物流的倉儲業務拿走」。

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記者：陳韻妍

