【新股IPO】順豐房託提交香港上市申請 傳集資23億元 王衛擔任主席

▲ 順豐房託在香港提交上市申請，圖為順豐房託主席王衛。（湯炳強攝）

順豐控股（深：002352）分拆順豐房託在港上市，據港交所發佈文件顯示，順豐旗下的順豐房地產投資信託基金（以下簡稱「順豐房託」）提交申請來港上市，順豐房託涉3個香港和內地物流地產物業，評估價值合計61億元，並由順豐創辦人王衛出任主席。

外電報道，據報順豐房託計劃集資3億美元（約23.26億港元），星展為獨家代理人。

順豐房託為順豐控股間接全資附屬公司，於去年10月23日在香港成立。該房託基金主要在全球投資物流地產，現時涉及香港、佛山及蕪湖3項物業。截至去年底，順豐房託所有物業的可出租面積達30.8萬平方米，物業平均出租率為94.9%。

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順豐房託2019年度全年溢利1.74億元，但於2020年首9個月盈利僅32.1萬元，較前一年度同期1.56億元大減。

順豐首席戰略官陳飛指，分拆房託上市，主要是希望將現時集團的重資產慢慢減少，套現更多現金，因物流公司的全球趨勢都是以輕資產方式經營，「未來物流需要的不是資產，是科技，所以這個交易都會將嘉里物流的倉儲業務拿走」。

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順豐房託現時在香港青衣航運路36號擁有一項物流物業（順豐大廈），鄰近葵涌九號貨櫃碼頭和香港國際機場，可出租面積達到16萬平方米，截至去年12月31日，該項物業估值達到52.8億元。另外，順豐房託在佛山及蕪湖持有佛山桂城豐泰產業園和蕪湖豐泰產業園，估值合計8.1億元。

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編輯﹕賴奕羚