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【新股IPO】順豐房本周預路演、籌23億元　王衛親任主席

新股IPO 14:00 2021/04/26

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順豐房託通過上市聆訊。

順豐控股（深：002352）分拆順豐房託在港上市。外電引述消息人士指。順豐房託計劃周一（26日）開始進行上市前路演，擬在集資3億美元（約23.26億港元），意味公司最快可於5月上市。星展為順豐房託獨家保薦人，瑞信及摩根大通是聯席全球協調人。

順豐控股首季轉虧9.89億，財務負責人將調任，看【下一頁】

王衛：順豐堅決不碰商流社區團購、第二季一定賺，可見【下一頁】

順豐意外盈警虧損11億 王衛被快遞新星極兔逼到道歉？短片可看【下一頁】

看圖了解房託3大物業投資組合

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據順豐房託申請文件顯示，順豐旗下的順豐房託資產涉3個香港和內地物流地產物業，評估價值合計61億元，並由順豐創辦人王衛出任主席。

順豐房託上市前為順豐控股間接全資附屬公司，於去年10月23日在香港成立。該房託基金主要在全球投資物流地產，現時涉及香港、佛山及蕪湖3項物業。截至去年底，順豐房託所有物業的可出租面積達30.8萬平方米，物業平均出租率為94.9%。

順豐175億收購嘉里物流51.8%股權 ，詳情可看﹕【下一頁】

順豐房託2019年度全年溢利1.75億元，2020年盈利僅2688萬元，按年大減85%，主要由於集團的投資物業公允價值下跌以及融資成本上升。

順豐首席戰略官陳飛指，分拆房託上市，主要是希望將現時集團的重資產慢慢減少，套現更多現金，因物流公司的全球趨勢都是以輕資產方式經營，「未來物流需要的不是資產，是科技，所以這個交易都會將嘉里物流的倉儲業務拿走」。

王衛稱嘉里物流及順豐有需要行埋一齊【下一頁】

順豐房託現時在香港青衣航運路36號擁有一項物流物業（順豐大廈），鄰近葵涌九號貨櫃碼頭和香港國際機場，可出租面積達到16萬平方米，截至去年12月31日，該項物業估值達到52.8億元。另外，順豐房託在佛山及蕪湖分別持有佛山桂城豐泰產業園和蕪湖豐泰產業園，估值合計8.1億元。

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記者﹕賴奕羚、謝卓榮

港股 順豐大廈 香港 信託基金 王衛 IPO 物業

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