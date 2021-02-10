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【彈劾特朗普】6名共和黨人倒戈指合憲 參議院續彈劾審訊

環球社會熱點 12:28 2021/02/10

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美國前任總統特朗普被指煽動國會暴亂的彈劾聆訊在周二（9日）展開。特朗普的律師周一（8日）以彈劾前美國總統違憲為要求停止審訊。在6名美國共和黨參議員「倒戈」下，參議院以56對44票投票通過，認為審訊合憲。不過，即使彈劾程序將會繼續，但美國傳媒指特朗普被定罪機率不大。

特朗普據報不滿律師表現 看直播時大叫 【下一頁】

彈劾審訊將會在美國時間周三（10日）進行，雙方各有最多16小時發表辯論。民主黨希望通過今次彈劾，取消特朗普再次參選總統的資格。但從合憲性投票中，只有6名共和黨議員「倒戈」，民主黨的願望料難以實現。

因為若要確保特朗普定罪，最少要有17名共和黨議員「倒戈」，所以除非共和黨態度出現重大轉變，否則特朗普將會再次開脫。

拜登禁特朗普取機密情報 歐盟放心與美國分享情報 【下一頁】

眾議院檢控幹事、民主黨籍的拉斯金（Jamie Raskin）播出，1月6日特朗普支持者非法闖入國會的片段，在憶述當日混亂情況時一度哽咽。他表示，若此般行為都不構成彈劾罪行，那就沒有任何行為可以彈劾了。

特朗普是美國史上首個遭二次彈劾的總統。第一次他因「通俄門」而被彈劾，但共和黨掌控的參議院護航成功，彈劾未能成功。

責任編輯：李俊儀

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