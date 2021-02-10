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農曆新年假期　普通科門診服務安排一覽

環球政經 12:20 2021/02/10

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醫管局今日（10日）公布，因應新冠肺炎疫情和冬季服務高峰期，醫管局會加強普通科門診診所在農曆新年期間的服務，包括在假期期間增加約1,200個額外診症名額；另外有四間普通科門診診所於假期期間額外增設服務，即合共有17間普通科門診診所提供服務。
 
醫管局發言人提醒市民，因應新冠肺炎疫情反覆，市民在節日亦應避免參與大型聚會和減少聚餐，注意個人及環境衞生，遵守防疫措施包括佩戴口罩、經常洗手及保持社交距離。
 
市民可透過醫管局網頁或「HA Go」手機程式內的「醫管局與你」，參考各公立醫院急症室等候時間的最新資訊。市民亦可瀏覽食物及衞生局基層醫療指南www.pcdirectory.gov.hk，選擇適合自己的家庭醫生及查閱其應診資料。
 
農曆新年假期（2月12日至15日）普通科門診服務如下：


診症時間：
2月12及15日：上午9時至下午1時及下午2時至5時
2月13及14日：上午9時至下午1時
 

港島區

診所 預約電話 診所電話 2月14日開放 2月15日開放 提供及收集新冠肺炎測試樣本
筲箕灣賽馬會普通科門診診所 3157 0077 2560 0211   *
貝夫人普通科門診診所 3157 0000 3553 3116     *
香港仔賽馬會普通科門診診所 3543 5011 2555 0381     *
堅尼地城賽馬會普通科門診診所 3543 5088 2817 3215   * *

九龍區

診所 預約電話 診所電話 2月14日開放 2月15日開放 提供及收集新冠肺炎測試樣本
觀塘社區健康中心 3157 0687 2389 0331      
聖母醫院家庭醫學診所 3157 0118 2354 2267      
柏立基普通科門診診所 3157 0113 2383 3311     *
油麻地賽馬會普通科門診診所 3157 0880 2272 2400      
長沙灣賽馬會普通科門診診所 3157 0122 2387 8211   *  

新界區

診所 預約電話 診所電話 2月14日開放 2月15日開放 提供及收集新冠肺炎測試樣本
戴麟趾夫人普通科門診診所 3157 0107 2614 4789      
瀝源普通科門診診所 3157 0972 2692 8730      
石湖墟賽馬會普通科門診診所 3157 0965 2670 0211     *
大埔賽馬會普通科門診診所 3157 0906 2664 2039     *
屯門診所 3543 0886 2452 9111     *
元朗賽馬會健康院 3543 5007 2443 8511     *
下葵涌普通科門診診所 3157 0100 3651 5411   * *
將軍澳（寶寧路）普通科門診診所 3157 0660 2191 1083 *   *

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責任編輯：黎淑雯

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