農曆新年假期　普通科門診服務安排一覽

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【跟錢家學理財@iM網欄】提防投資騙局 – 涉高回報基金保險投資計劃
醫管局今日（10日）公布，因應新冠肺炎疫情和冬季服務高峰期，醫管局會加強普通科門診診所在農曆新年期間的服務，包括在假期期間增加約1,200個額外診症名額；另外有四間普通科門診診所於假期期間額外增設服務，即合共有17間普通科門診診所提供服務。
醫管局發言人提醒市民，因應新冠肺炎疫情反覆，市民在節日亦應避免參與大型聚會和減少聚餐，注意個人及環境衞生，遵守防疫措施包括佩戴口罩、經常洗手及保持社交距離。
市民可透過醫管局網頁或「HA Go」手機程式內的「醫管局與你」，參考各公立醫院急症室等候時間的最新資訊。市民亦可瀏覽食物及衞生局基層醫療指南www.pcdirectory.gov.hk，選擇適合自己的家庭醫生及查閱其應診資料。
農曆新年假期（2月12日至15日）普通科門診服務如下：
診症時間：
2月12及15日：上午9時至下午1時及下午2時至5時
2月13及14日：上午9時至下午1時
港島區
|診所
|預約電話
|診所電話
|2月14日開放
|2月15日開放
|提供及收集新冠肺炎測試樣本
|筲箕灣賽馬會普通科門診診所
|3157 0077
|2560 0211
|*
|貝夫人普通科門診診所
|3157 0000
|3553 3116
|*
|香港仔賽馬會普通科門診診所
|3543 5011
|2555 0381
|*
|堅尼地城賽馬會普通科門診診所
|3543 5088
|2817 3215
|*
|*
九龍區
|診所
|預約電話
|診所電話
|2月14日開放
|2月15日開放
|提供及收集新冠肺炎測試樣本
|觀塘社區健康中心
|3157 0687
|2389 0331
|聖母醫院家庭醫學診所
|3157 0118
|2354 2267
|柏立基普通科門診診所
|3157 0113
|2383 3311
|*
|油麻地賽馬會普通科門診診所
|3157 0880
|2272 2400
|長沙灣賽馬會普通科門診診所
|3157 0122
|2387 8211
|*
新界區
|診所
|預約電話
|診所電話
|2月14日開放
|2月15日開放
|提供及收集新冠肺炎測試樣本
|戴麟趾夫人普通科門診診所
|3157 0107
|2614 4789
|瀝源普通科門診診所
|3157 0972
|2692 8730
|石湖墟賽馬會普通科門診診所
|3157 0965
|2670 0211
|*
|大埔賽馬會普通科門診診所
|3157 0906
|2664 2039
|*
|屯門診所
|3543 0886
|2452 9111
|*
|元朗賽馬會健康院
|3543 5007
|2443 8511
|*
|下葵涌普通科門診診所
|3157 0100
|3651 5411
|*
|*
|將軍澳（寶寧路）普通科門診診所
|3157 0660
|2191 1083
|*
|*
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責任編輯：黎淑雯