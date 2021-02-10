農曆新年假期　普通科門診服務安排一覽

醫管局今日（10日）公布，因應新冠肺炎疫情和冬季服務高峰期，醫管局會加強普通科門診診所在農曆新年期間的服務，包括在假期期間增加約1,200個額外診症名額；另外有四間普通科門診診所於假期期間額外增設服務，即合共有17間普通科門診診所提供服務。



醫管局發言人提醒市民，因應新冠肺炎疫情反覆，市民在節日亦應避免參與大型聚會和減少聚餐，注意個人及環境衞生，遵守防疫措施包括佩戴口罩、經常洗手及保持社交距離。



市民可透過醫管局網頁或「HA Go」手機程式內的「醫管局與你」，參考各公立醫院急症室等候時間的最新資訊。市民亦可瀏覽食物及衞生局基層醫療指南www.pcdirectory.gov.hk，選擇適合自己的家庭醫生及查閱其應診資料。



農曆新年假期（2月12日至15日）普通科門診服務如下：



診症時間：

2月12及15日：上午9時至下午1時及下午2時至5時

2月13及14日：上午9時至下午1時

