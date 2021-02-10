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【宏觀數據】最新CPI增速由正轉負 通脹壓力降搞邊科？

股樓投資 11:53 2021/02/10

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中國經濟持續復甦，惟物價指數始終反覆。國家統計局公布，1月居民消費價格指數（CPI）增速由正轉負，下降0.3%，較市場預期弱。

【大行點睇】新業務價值增長遜預期 大摩輕微下調平保目標價，請按【見下頁

官方解釋，因春節錯月導致去年同期的高基數效應，使得今年數字弱於去年。其中，食品中的豬肉價格下降3.9%，雞肉和鴨肉價格也下跌10.7%和6.8%，同時非食品價格中，交通通信價格下降4.6%，居住價格下跌0.4%。

【大行點睇】市場對前景期待過高 法巴維持中芯國際減持評級，請按【見下頁

不過，按月計算，CPI仍錄得輕微上升，環比上升1%，漲幅較上月擴大0.3個百分點。其中，鮮菜因部分地區受降溫及雨雪天氣影響，鮮菜價格漲19%。

上海證券指，消費價格表現弱過預期，但疫情對物價影響並無原先擔憂的那麼明顯。但值得注意是，工業生產者出廠價格指數（PPI）增速轉正，形成2021年出現高PPI、低CPI的組合，有利於工業經濟效益改善，同時物價形勢變化並不改變貨幣政策走向，未來政策偏利好。

【延伸閱讀】2021部署：高盛預期今年逾7000億元北水買港股 建議留意5類股份   料19隻港股有望跑贏大市，請按【見下頁

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記者：林衛

經濟 國家統計局 通脹 PPI CPI

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