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【騰訊股價】騰訊創新高升4% 野村調升目標價至864元、《英雄聯盟手遊》獲批版號

當炒股 11:50 2021/02/10

分享：

野村調升騰訊目標價至864元，維持「買入」評級。

騰訊 （00700） 將於3月24日公佈去年第四季及全年業績，野村預期，騰訊上季將交出符合預期成績表，收入料按年增長26%至1330億元（人民幣，下同），Non-GAAP（非通用會計準則）每股盈利3.43元，按年升30%。該行將騰訊目標價由690元調升至864元，評級「買入」。

騰訊今日高開2.5%，最新升幅擴大，高見769元，創上市新高，最新仍升3.8%，報768.5元，成交額超過63億元。

此外，國家新聞出版署發放最新一批進口遊戲版號，騰訊旗下《英雄聯盟手遊》上榜。《英雄聯盟手遊》為全球經典電腦遊戲《英雄聯盟》的手遊版，獲批版號也意味其可正式在中國商業化。

騰訊《英雄聯盟手游》獲發版號，詳情請按【下一頁】

即使內地疫情受控，手遊市場依然強勢。野村料騰訊上季手遊收入可按年增長45%，雖然相較去年第三季的61%增速放緩，但主要是由於騰訊2019年第四季併入Supercell報表引致高基數。電腦遊戲收入則預計保持穩定，按年增長3%，整體網絡遊戲收入料按年升33%至480億元。

「雙11」宣傳促銷有望加快騰訊網絡廣告業務增長，預計增幅由上一季的16%加快至23%，其中，媒體廣告收入止跌，料按年升7%，社交廣告增長則預計增長27%。至於金融科技及雲業務，野村預計上季收入升24%。

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編輯：陳健婷

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