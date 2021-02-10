  • 16°C
香港時間 : 2021210日 (三) 12:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績│銀行股】星展香港去年稅前盈利跌33%　信貸及減值撥備增兩倍

股市 11:45 2021/02/10

分享：

星展香港去年盈利跌逾3成

星展香港去年淨利潤按年跌33%至9.63億新加坡元（約56.3億港元），稅前溢利跌幅33%，跌幅略高於星展新加坡業務同期的31%，而金管局上周表示，香港零售銀行去年稅前盈利按年跌29%，星展香港表現稍遜行業平均。

金管局：零售銀行去年稅前溢利跌3成、虛銀客戶達42萬，可見【下一頁】

何晶10月退任淡馬錫CEO 淡馬錫近年中國投資比例超新加坡，可見【下一頁】

星展香港去年總收入25.34億新加坡元，按年跌13%；信貸及減值撥備為3.32億新加坡元，按年增2.25倍。

單計下半年，星展香港淨利潤按年跌46%至3.61億新加坡元，總收入按年跌22%至11.5億新加坡元。星展表示，去年下半年業績受港元期內兌新加坡元貶值3%影響。

星展去年稅前溢利75.83億新加坡元，新加坡業務佔70%，香港業務貢獻23%，其餘大中華、南亞、東南亞等業務佔約7%。

【提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用】

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

相關文章：

【特朗普卸任】星展梁兆基：特朗普落台前放「地雷」　料制裁措施短期難逆轉

【香港經濟】星展香港：第一季失業率料升至7.2%　政府加稅機會增

記者：麥德銘

個人銀行 銀行 業績公布 星展銀行

上一篇文章

【騰訊股價】騰訊創新高升4% 野村調升目標價至864元、《英雄聯盟手遊》獲批版號

下一篇文章

【港交所新CEO】港交所股價升3%　歐冠昇成首位非華人行政總裁、李小加：中國好朋友（第四版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港交所新CEO】港交所股價升3%　歐冠昇成首位非華人行政總裁、李小加：中國好朋友（第四版）
【港交所新CEO】港交所股價升3%　歐冠昇成首位非華人行政總裁、李小加：中國好朋友（第四版）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港2.4%　中概股大升　夜期收市升148點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港2.4%　中概股大升　夜期收市升148點（不斷更新）
【限聚令放寬】林鄭：農曆年後逐步有序復業復課　消息：年初七寬堂食、美容院戲院重開
【限聚令放寬】林鄭：農曆年後逐步有序復業復課　消息：年初七寬堂食、美容院戲院重開
【新股IPO】諾輝健康6606比快手更難抽　抽幾多手諾輝健康先穩獲一手？
【新股IPO】諾輝健康6606比快手更難抽　抽幾多手諾輝健康先穩獲一手？
【新股IPO】諾輝健康6606招股火熱 擬上限定價　孖展暫錄2166億超購逾1000倍、國際配售提早截飛
【新股IPO】諾輝健康6606招股火熱 擬上限定價　孖展暫錄2166億超購逾1000倍、國際配售提早截飛
【順豐拓版圖】順豐175億收購嘉里物流51.8%股權 順豐漲停、嘉里物流升6%
【順豐拓版圖】順豐175億收購嘉里物流51.8%股權 順豐漲停、嘉里物流升6%