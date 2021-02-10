【業績│銀行股】星展香港去年稅前盈利跌33%　信貸及減值撥備增兩倍

▲ 星展香港去年盈利跌逾3成

星展香港去年淨利潤按年跌33%至9.63億新加坡元（約56.3億港元），稅前溢利跌幅33%，跌幅略高於星展新加坡業務同期的31%，而金管局上周表示，香港零售銀行去年稅前盈利按年跌29%，星展香港表現稍遜行業平均。

金管局：零售銀行去年稅前溢利跌3成、虛銀客戶達42萬，可見【下一頁】

何晶10月退任淡馬錫CEO 淡馬錫近年中國投資比例超新加坡，可見【下一頁】

星展香港去年總收入25.34億新加坡元，按年跌13%；信貸及減值撥備為3.32億新加坡元，按年增2.25倍。



單計下半年，星展香港淨利潤按年跌46%至3.61億新加坡元，總收入按年跌22%至11.5億新加坡元。星展表示，去年下半年業績受港元期內兌新加坡元貶值3%影響。

星展去年稅前溢利75.83億新加坡元，新加坡業務佔70%，香港業務貢獻23%，其餘大中華、南亞、東南亞等業務佔約7%。

【提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用】

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

相關文章：

【特朗普卸任】星展梁兆基：特朗普落台前放「地雷」 料制裁措施短期難逆轉

【香港經濟】星展香港：第一季失業率料升至7.2% 政府加稅機會增

記者：麥德銘