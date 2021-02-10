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今日推介恒生 | 中國鐵塔、恒安、中國中車 中人壽、雲南水務最新部署（立即觀看）

股市 13:18 2021/02/10

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恒生指數中午收報29988點，升512點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介恒生銀行 （00011） ，另亦會分析中國鐵塔 （00788） 、恒安國際 （01044） 、中國中車 （01766） 、中國人壽 （02628） 及雲南水務 （06839） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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