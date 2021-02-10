【新股IPO】Tesla潛在競爭對手電動車初企Rivian傳今年9月上市　亞瑪遜有份投資

▲ Rivian過去幾年曾獲Amazon（美﹕AMZN）、貝萊德（BlackRock）和福特（Ford）等大型企業注資。

外電報道，被視為Tesla（美﹕TSLA）競爭對手之一的電動車初創企業Rivian Automotive據報尋求今年9月上市，估值可達500億美元或以上。消息人士指，Rivian正與銀行討論IPO計劃。據報道，Rivian尚未決定最終上市時間表，上市時間有機會推遲到2022年。Rivian發言人拒絕就有關報道進行回應。

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Rivian在美國市場生產SUV車型，過去幾年曾獲Amazon（美﹕AMZN）、貝萊德（BlackRock）和福特（Ford）等大型企業注資。現時該公司擁有超過3600名員工。在今年1月的一輪融資時，Rivian估值為276億美元。

早前Rivian曾與Amazon達成協議，在2030年前，Rivian將會生產至少10萬輛訂製的電動送貨車給Amazon，短期內在2022年前，Rivian將會生產1萬輛電動送貨車供Amazon路上送貨。

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Rivian為Tesla電動車市場競爭對手之一，Tesla在去年7月曾起訴Rivian竊取Tesla商業機密，指控Tesla前4名僱員跳槽到Rivian時，涉竊取Tesla的商業機密信息，Tesla更指控Rivian「鼓勵有關盜竊行為」，以幫助初創電動車公司的發展。Rivian則反駁指Tesla的指控「毫無根據」。

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編輯﹕賴奕羚